Cosimo Citiolo privat: DIESES Problem bereitete ihm Sorgen – „Mich hat aber bis jetzt nur eine Sache so richtig beschäftigt“

Cosimo Citiolo hat sich im Laufe der Jahre als eine der auffälligsten Persönlichkeiten der deutschen Reality-TV-Welt etabliert. Bekannt wurde er durch seine Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS), doch sein Weg führte ihn weiter in zahlreiche andere Formate. Von seinen Anfängen bei „DSDS“ bis hin zu seinen Auftritten im „Dschungelcamp“ und in verschiedenen Serien – Cosimo hat sich immer wieder neu erfunden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf sein Privatleben – seinen Werdegang, seinen Beruf, seine Herkunft und seine Beziehungen.

Cosimo Citiolo und seine Karriere: Vom DSDS- zum Reality-TV-Star

Cosimo Citiolo wurde 1984 in Italien geboren und zog später nach Deutschland. Seine Herkunft aus Italien spielte immer wieder eine Rolle in seiner öffentlichen Wahrnehmung, da er oft für seine leidenschaftliche Art und seinen starken Bezug zu seinen Wurzeln bekannt war. Schon früh zeigte er Interesse an Musik und Schauspiel, was ihn zu seiner Teilnahme an der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ („DSDS“) 2007 führte. Während er in der Show keine herausragenden Erfolge feiern konnte, war es der erste Schritt in eine bemerkenswerte Karriere im Reality-TV.

Nach DSDS verließ Cosimo nicht die Aufmerksamkeit der Medien. Stattdessen wirkte er an zahlreichen weiteren Formaten mit, darunter das berühmte „Dschungelcamp“ („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“) im Jahr 2022. Auch dort erregte er mit seiner authentischen und teils chaotischen Art große Aufmerksamkeit und sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Cosimos Teilnahme am „Dschungelcamp“ verstärkte sein Image als der „echte Kerl“, der sich nicht scheut, seine Meinung zu äußern und für Drama zu sorgen.

Cosimo Citiolo bei der OLIVIA JONES SOMMERPARTY Foto: IMAGO/Gartner

Serien mit Cosimo Citiolo: Ein vielseitiger Entertainer

Neben seinen Reality-TV-Auftritten war Cosimo Citiolo auch in verschiedenen TV-Serien zu sehen. Obwohl er nicht als Schauspieler bekannt wurde, ergatterte er einige kleinere Rollen und Gastauftritte. Diese Engagements trugen dazu bei, seine Popularität zu steigern und seine Präsenz in den Medien aufrechtzuerhalten. Cosimo hat sich als TV-Persönlichkeit etabliert und ist nicht nur auf der großen Leinwand, sondern auch im Fernsehen immer wieder ein gern gesehener Gast.

Cosimo Citiolo und seine Freundin: Ein Blick auf sein Privatleben

In Bezug auf sein Privatleben war Cosimo Citiolo nie wirklich scheu, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Besonders bekannt wurde er durch seine Beziehung zu Nathalie Gaus, die er während seiner Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten an seiner Seite hatte. Citiolo und Gaus hatten sich in einer Disco kennengelernt. Sie ist gelernte Kosmetikerin. Die Beziehung war nicht immer frei von Skandalen. Obwohl Cosimo und Nathalie zeitweise in den Schlagzeilen standen, betonten sie immer wieder, wie wichtig ihnen ihre gemeinsame Zeit und ihre Privatsphäre sind. Seit Ende 2023 ist das Paar offiziell verlobt.

Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo beim Katy s X-mas Wonderland Event Foto: IMAGO/Future Image

Cosimo Citiolo und seine Finanzen

Wie viele Reality-TV-Stars hat auch Cosimo Citiolo öffentliche finanzielle Herausforderungen erlebt. In der Vergangenheit wurde immer wieder über seine finanziellen Schwierigkeiten und sogar seine „Pleite“ spekuliert. Trotz dieser Rückschläge konnte er seine Karriere fortsetzen und sich als Unternehmer sowie Influencer erfolgreich positionieren. Im Dschungelcamp verriet er, dass er von Reality-TV-Formaten abhängig sei: „Mich hat aber bis jetzt nur eine Sache so richtig beschäftigt“: Das ist diese scheiß Insolvenz. Daher muss ich immer hoffen, dass wieder ein Format kommt und ich dann wieder Geld verdiene. Deshalb bin ich jetzt in so einer Phase, wo ich von Reality-Formaten abhängig bin!“

Cosimo Citiolo bei „Promis unter Palmen“

Auch 2025 war Cosimo Citiolo wieder im TV zu sehen, und zwar in der dritten Staffel von „Promis unter Palmen“. Das Format lief bei Sat1. und wurde nach einer Sendepause wiederbelebt. Hier machte Cosimo eine sehr gute Figur und kämpfte sich Woche für Woche weiter. Letztendlich wurde er der große Sieger von der dritten Staffel „Promis unter Palmen“. Auch bei der Amazon-Prime-Produktion „The50“ war er dabei. Hier musste er aber in der zwölften Folge seine Segel streichen.

