Riccardo Simonetti packt aus: „Ich warte nur auf die Gelegenheit“

Riccardo Simonetti (32) – der Mann, der weiß, wie man die Medienwelt rockt! Doch sein neuestes Abenteuer bei „LOL: Last One Laughing“ wird alles andere als ein Kinderspiel. Zusammen mit Stars wie Florian David Fitz und Giovanni Zarrella nimmt Riccardo die Herausforderung an: Wer lacht, verliert! Ab dem 17. April 2025 wird auf Amazon Prime Video klar, ob Riccardo die schärfste Pokerface-Miene ziehen kann.

Doch bevor der Spaß beginnt, rollte Amazon Prime am Montagabend (17. Februar) zur Berlinale den blauen Teppich aus. Und da ließ Riccardo die Katze aus dem Sack…

Riccardo Simonetti bald auf der großen Leinwand?

In einem knackigen Interview mit dieser Redaktion stellte er sich den kreativen Film-Fragen. Klassiker oder Blockbuster? „Klassiker“, so der Medienstar. Aber Thriller oder Komödien? „Wenn man Thriller durch Horror ersetzt, dann eindeutig Horror!“ Dabei gesteht er, dass er davon träumt, selbst in einem Horrorstreifen mitzuspielen.

Der Moderator betont: „Mein Traum ist es auf jeden Fall, auch mal selber in einem Horror-Film mitzuspielen.“ Doch das ist noch nicht alles: Auf die Frage, ob er – rein hypothetisch – eine Oscar-Rede vorbereiten oder improvisieren würde, witzelte Riccardo charmant: „Leute, die Rede trag ich schon mit mir rum seit dem ich mit vier Jahren angefangen habe, Theater zu spielen. Ich warte nur auf die Gelegenheit, sie mal auszupacken.“

Na, wenn das nicht nach einem klaren Ziel klingt! Und wer weiß, vielleicht sehen wir ihn bald als den nächsten großen Schocker auf der Leinwand.