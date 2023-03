Riccardo Simonetti teilt erschreckendes Bild – „Keine Eier der Typ“

Riccardo Simonetti steht zu sich: Der Influencer (rund 419.000 Follower auf Instagram) zeigt sich gerne auch mal in femininer, glamouröser Kleidung und spricht ganz offen über seine Homosexualität. Er hat darüber sogar ein Buch geschrieben („Mama, ich bin schwul“). Doch seine offene Art bringt auch zahlreichen Netz-Hass mit sich.

Was heutzutage eigentlich normal sein sollte, ist für viele anscheinend immer noch ein Grund andere zu beleidigen: Mode-Ikone Riccardo Simonetti hat tagtäglich mit bösen Kommentaren zu kämpfen. Dabei möchte der 30-Jährige einfach nur er selbst sein. Jetzt teilte Simonetti auf seinem Instagram-Account ein erschreckendes Bild, welches sich mit dem Hass, der ihm tagtäglich entgegen schlägt, befasst.

Riccardo Simonetti teilt üble Kommentare

Auf dem Foto ist der Influencer von hinten mit heruntergelassener Hose zu sehen. Sein Kopf neigt er dabei nach unten. Doch viel zu erkennen ist auf dem Schnappschuss nicht, denn es ist in schwarz-weiß gehalten und zudem leicht verschwommen. Auf dem Bild hat Riccardo Simonetti einige Screenshot-Schnipsel von Kommentaren geteilt, die er in letzter Zeit bekam. „Junge, lass dir mal Eier wachsen. Sowas nennt sich Mann“, „Keine Eier der Typ“ und „Euch hat man bei der Geburt doch auch direkt die Eier abgeschnitten“, heißt es dort.

Doch davon will sich der Buchautor nicht unterkriegen lassen, schreibt zu dem Beitrag: „Ostern ist zwar erst nächste Woche, aber das Internet scheint sich schon mal auf die Suche nach meinen Eiern gemacht zu haben. Was komisch ist, weil, als ich das letzte Mal nachgesehen habe, war da alles noch so wie ich es kenne. An dieser Stelle trotzdem ein kleiner Reminder, dass das Haben von ‚Eiern‘ zwischen den Beinen alleine weder ein Zeichen von Männlichkeit sein muss noch einen Mann ausmacht.“

