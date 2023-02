„Rentnercops“ (ARD): Neue Staffel – erste Folge startet mit einem Knall

Endlich ist es so weit. Am 15. Februar kommt die sechste Staffel der ARD-Erfolgsserie „Rentnercops“. Mit dabei sind dann auch wieder Luke Mockridges Vater Bill alias Reinhard Bielefelder und sein kongenialer Serien-Partner Hartmut Volle alias Rentnercop Klaus Schmitz.

Und wenn am kommenden Mittwoch (15. Februar 2023) um 18.50 Uhr endlich die erste der neuen Folgen in der ARD beginnt, dürfen sich die „Rentercops“-Fans gleich mal auf einen Knall gefasst machen. Einen Knallergast, um genau zu sein.

Eko Fresh spielt Gastrolle bei den „Rentnercops“

Denn der Gegenspieler von Bielefelder und Schmitz ist niemand geringeres als Rapstar Eko Fresh. Der spielt die Rolle des Frank ‚Frankie‘ Schoppe. Eines Drogenhändlers, dessen knallroter Mustang plötzlich an einem Tatort auftaucht. Ob Schoppe etwas mit dem Fall eines toten Matrosen zu tun hat? Wir werden sehen.

Eko Fresh spielt eine Gastrolle bei den Rentnercops. Foto: ARD/Kai Schulz

Hartmut Volle jedenfalls ist begeistert ob des Mitwirkens des prominenten Musikers: „Wir sind im Fitnessstudio im Einsatz, und nicht zu vergessen, wir sind auch mit Eko Fresh im Hafen unterwegs. In den neuen Folgen passiert wirklich eine Menge und auch bei Klaus zu Hause läuft es besser, bei seiner Familie schon ein kleines Wunder. Ich sage mal, eine gesunde Distanz, bedingt durch Mord und Totschlag, sorgt für Entspannung in den eigenen vier Wänden. Bill und ich sind sowohl in der Vorbereitung der Fälle als auch beim Drehen

eng verbunden. Wir sprechen viel miteinander, das ist ein echtes Geschenk.“

Mehr Nachrichten:

Auch Eko Fresh war begeistert von den Dreharbeiten in NRW. „Wir haben an einem sehr, sehr heißen Tag im Niehler Hafen in Köln gedreht. Es war eine sehr gute Stimmung. Trotz der vielen Mücken, die man nach jedem Take erst mal wegscheuchen musste“, so der Rapstar im Blick zurück. Na, dann kann man ja gespannt sein, welche Rolle Eko in dem Kriminalfall spielen wird. Spätestens am 15. Februar 2023 sind wir alle schlauer.