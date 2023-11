Konny Reimann stellt Pläne vor: Nichts wird mehr so aussehen wie zuvor

Jede neue Staffel „Willkommen bei den Reimanns“ ist auch ein Schritt ins Ungewisse. Klar, Konny und Manu sind und bleiben die Alten. Doch wie das Haus, beziehungsweise das Anwesen der Reimanns auf Hawaii nach Abschluss der Dreharbeiten aussehen wird, das weiß wohl nicht einmal der Bauherr selbst.

Und so ist es für die eingefleischten Fans der Reimanns auch wenig überraschend, dass Konny bereits in der Folge 1 der neuen Reimanns-Episoden Umbaupläne vorstellt. Ob diese am Ende gelingen und wie sie sich auch vielleicht noch verändern werden? Man darf gespannt sein. Doch werfen wir erst einmal einen Blick auf das, was gerade Phase ist.

Konny Reimann stellt weitreichende Pläne vor

So musste Konny in der ersten Episode wegen eines sich nahenden Tropensturmes Bäume fällen. Es ist selbstverständlich, dass ein Konny Reimann das Holz nicht einfach im Urwald verrotten lässt, damit muss etwas geschehen? Doch was?

Der 68-Jährige und seine Frau Manu haben da schon mehr oder minder konkrete Pläne. „Das wäre ja zu schade, diese Bäume einfach so vergammeln zu lassen, ne?“, so Reimann. Pfeiler könnte er eventuell aus dem Holz bauen. Doch nur Pfeiler? Da muss noch mehr kommen.

„Oder ich mache Bretter. Im Zweifelsfall sind das einfach nur Stützen für irgendwelche Projekte, die ich noch habe. Unter anderem ja eventuell noch eine Dachterrasse fürs Beachhouse“, plant Konny schon einmal vor.

Eine Wendeltreppe (oder doch vielleicht Gartenbänke)

Manu hat jedoch auch Ideen. Eine Wendeltreppe wäre doch schön. „Oder auch kleine Bänke für den Garten“, so die 55-Jährige. Was es dann am Ende auch werden wird, eines ist klar: Das Reimannsche Anwesen wird sich wieder einmal verändern. Und nichts wird mehr so aussehen, wie es war. Irgendwie auch schön, so verliert das eigene Zuhause nie an Reiz und bleibt auch nach Jahren noch spannend.

Außerdem kündigte Konny auf seiner Sabbelstunde ja auch bereits die ein oder andere räumliche Veränderung an. Es bleibt also spannend bei Kabel 1.