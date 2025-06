Die Reimanns: Manu packt aus – „Vielleicht interessiert es euch ja“

Sie sind die bekanntesten und wohl auch zwei der beliebtesten Auswanderer Deutschlands: Manu und Konny Reimann. Seit Jahren schon dürfen die TV-Zuschauer das Duo bei ihren zahlreichen Abenteuern in den Vereinigten Staaten von Amerika begleiten. Mal ist es lustig, manchmal auch richtig emotional.

Und während sich Konny bei den Reimanns vor allem um alles kümmert, was mit handwerklichen Themen zu tun hat, scheint sich Manu über die Jahre zur Expertin für Körper und Geist entwickelt zu haben. Daran lässt die 56-Jährige ihre Fans auch gerne teil haben.

Manu Reimann spricht über Gesundheitsthemen

So berichtete Manu am Samstagabend (7. Juni) via Instagram: „Hier kommt noch einmal eine kleine Erinnerung. Und zwar gehe ich gleich mit der Christiane zusammen hier auf Instagram live. Und wir haben ein spannendes Thema. Vielleicht interessiert es euch ja. Zähne. Und was die Zähne mit unserer allgemeinen Gesundheit zu tun haben. Und ganz viel drumherum.“

++ Die Reimanns: Traurige Nachricht – Manu schreibt es ganz offen ++

Und der Livetalk zum Thema Zähne schien gut gelaufen zu sein. Meldete sich Manu doch nach dem Gespräch freudestrahlend zurück. „Was für ein toller Livetalk“, schwärmt die Frau von Konny Reimann. Und so steht auch schon der nächste Termin in den Startlöchern.

Neue Folgen von den Reimanns

Bereits am 11. Juni wird es einen Live-Zoom mit Manu geben. Dann werden unter anderem Inhalte wie „Ernährung für starke Zähne und gesundes Zahnfleisch“, „Schwangerschafts-Zahngesundheit für Mutter und Baby“ oder die Frage „Was kranke Zähne mit Gelenken, Darm, Energie und Entzündungen zu tun haben“ geklärt.

Und wer lieber die Sendung der beiden gucken will: Da hat Manu auch schon Infos. Auf die Frage eines Fans hin, wann denn endlich neue Episoden kommen würden, verrät Manu: „Jedes Jahr kommen fünf Folgen am Anfang und fünf am Ende des Jahres.“ Da müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden.