Rammstein: Dringende Forderung an die Fans – „Werde kein Opfer“

Sie sind eine der bekanntesten Bands der Welt: Rammstein. Ob in den USA, Russland oder Schweden – die Mannen rund um Till Lindemann haben überall eine treue Fangemeinde. Problem jedoch: Je größer und treuer die Fangemeinde und je bekannter die Band, desto mehr Personen wollen von dem Ruhm profitieren. Und desto mehr Betrüger treten auf den Plan.

Und so wandte sich die Band nun via Instagram mit einer dringenden Warnung an ihre Fans. „Schütz‘ dich!“, heißt es in der Story des Instagram-Accounts „rammsteinofficial“.

Rammstein melden sich mit Warnung bei ihren Fans

Und weiter: „Werde kein Opfer von Online-Betrug. Rammstein, seine Mitglieder und das Management würden dich nie wegen Geld oder Zahlungen für bestimmte Erlebnisse via E-Mail oder Social-Media-Nachrichten kontaktieren.“

++ Rammstein: Deutliche Worte nach Gelsenkirchen-Konzerten – „Haltlos und maßlos überzogen“ ++

Jede dieser Nachrichten stamme von Betrügern, so die Band, und sollte mit Screenshots festgehalten, an die Band gemeldet werden. Besondere Erlebnisse wie beispielsweise Meet and Greets seien immer kostenlos und würde direkt über einen offiziellen Kanal der Band organisiert, heißt es in der Nachricht weiter.

++ Rammstein in Gelsenkirchen: Fan macht irre Entdeckung auf der Bühne ++

Auch Pur sind betroffen

Es ist ein altbekanntes Problem, das auch viele andere Bands haben. Zuletzt erst meldeten sich Pur bei ihren Fans, um vor derlei Betrügereien zu warnen. So wurde ein Video von Sänger Hartmut Engler stimmlich verändert.

„Ihr Lieben, man kann darüber schmunzeln, aber auch als Warnhinweis gilt: Dieses und ähnliche Videos stammen niemals von Hartmut ‚persönlich‘. Auch sonstige Nachrichten an euch, die scheinbar von Hartmut oder einem PUR Bandmitglied stammen und euch zur Teilnahme an einem Gewinnspiel, Privatchat o.ä. auffordern, bitten wir euch, zu ignorieren und zu blockieren“, hieß es dazu von der Band.

Und so bleibt nur zu hoffen, dass die Fans bei ihren Lieblingen genau hinschauen und sich nicht von Betrügern blenden und eventuell auch noch abzocken lassen.