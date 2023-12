Ralph Siegel: Sorge um ESC-Star! OP direkt nach Weihnachten

Große Sorge um Ralph Siegel! Die ESC-Legende kämpft derzeit gegen starke gesundheitliche Probleme. Jetzt steht ihm nach Weihnachten eine Operation bevor.

+++ ESC 2024: Ticketverkauf startet – viele Fans bitter enttäuscht +++

Diese Nachricht dürfte Familie, Freunde und Fans des Musikproduzenten wohl traurig stimmen: Ralph Siegel leidet seit Wochen unter katastrophalen Schmerzen, verursacht durch eine diagnostizierte Spinalkanalstenose, eine Verengung des Wirbelsäulenkanals.

Ralph Siegel: Erneuter Rückschlag für seine Gesundheit

In einem Telefonat mit „Bild“ schildert Ralph Siegel das erschütternde Ausmaß seiner Leiden: „Ich muss am 29. Dezember operiert werden. Die Ärzte sagen, so schnell wie möglich. Ich habe seit Wochen katastrophale Schmerzen. Kann nicht mehr stehen, nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen, nicht mehr arbeiten und nicht mehr denken.“

Silvester wird der 78-Jährige voraussichtlich im Krankenhaus verbringen müssen. Dies wäre das zweite Silvester in Folge, das er unter medizinischer Betreuung erlebt. „Ich hätte die OP gern hinausgezögert, aber es wird leider von Tag zu Tag schlimmer. Es ist nun das zweite Silvester in Folge, das ich im Krankenhaus verbringe. Aber es geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich drehe bald durch vor Schmerzen. Meine Frau Laura und ich bleiben aber optimistisch, dass es mir hoffentlich bald besser geht“, erklärt Siegel weiter.

Mehr zum Thema:

Ralph Siegel hofft auf eine Besserung nach dem Eingriff, auch wenn er bereits unter der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet, die sein Nervensystem beeinträchtigt und zu zunehmenden Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit führt. Zusätzlich ist der ARD-Star bereits drei Mal an Prostatakrebs erkrankt.