„Quizduell Olymp“ (ARD): Star-Gast! In den 90ern hing SEIN Poster in jedem Kinderzimmer

Am Freitagabend (28. Juli) wird in der ARD wieder gezockt: Beim „Quizduell Olymp“ können Promis beweisen, was sie in Sachen Allgemeinbildung auf dem Kasten haben. Moderatorin Esther Sedlaczek empfängt jeden Freitag ein Zweier-Team, das sich gegen drei Experten durchsetzen muss.

In der Vergangenheit machten sich schon zahlreiche Promis auf den Weg ins ARD-Studio. Von Schauspielern, über Moderatoren, bis hin zu Musikern: Die Gästeliste ist bunt gemischt. An diesem Freitag tritt ein Star im „Quizduell Olymp“ an, den hierzulande wirklich jeder kennt.

„Quizduell Olymp“: DIESER Sänger will es schaffen

Im „Quizduell Olymp“ geht es für das prominente Team um 10.000 Euro, die garantiert für einen guten Zweck gespendet werden. In mehreren Runden stellt es sich den Fragen von Moderatorin Esther Sedlaczek. Dabei müssen die Promis besser sein, als der Experte, gegen den sie antreten.

Der Olymp besteht heute aus diesen drei Experten: Marie-Louise Finck, Staatsanwältin aus Kiel („Quiz-Königin“), Thorsten Zirkel, Bankbetriebswirt aus Hannover („Quiz-Ass“), Prof. Eckhard Freise, Historiker aus Münster und erster WWM-Millionär („Professor Quiz“). Sie versuchen an diesem Abend keinen Geringeren als Sänger Sasha und seine Frau Julia Röntgen zu besiegen.

Gemeinsam mit Ehefrau Julia Röntgen möchte Sänger Sasha den Quiduell-Olymp bezwingen. Foto: ARD/Uwe Ernst

„Quizduell Olymp“ empfängt Sasha und seine Frau

Er war der deutsche Star der 90er Jahre: Mit der Single „If You Believe“ gelang Sasha (gebürtig Sascha Schmitz) 1998 hierzulande der Durchbruch. Tausende Fans stürmten zu seinen Konzerten und feierten den Sänger für seine Erfolge. Heutzutage probiert er sich auch gerne mal als Schauspieler aus. So war er 2022 mit Florian Silbereisen auf dem ZDF-Traumschiff unterwegs.

Autor ist er übrigens auch noch: Zusammen mit Ehefrau Julia Röntgen hat er sein erstes Kinderbuch namens „Toto und der Mann im Mond“ herausgebracht. Am Freitagabend probieren sich die beiden in Sachen Quiz-Fragen aus und treten gegen den Olymp an. Na, dann mal viel Erfolg!

Die ARD zeigt „Quizduell Olymp“ immer freitags um 18.50 Uhr im Programm und anschließend in der Mediathek.