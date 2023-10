„Quizduell Olymp“: Promi ignoriert Regel – Esther Sedlaczek reagiert deutlich

Am Freitagabend (20. Oktober) läuft in der ARD eine neue Ausgabe der beliebten Sendung „Quizduell Olymp“. Dort empfängt Moderatorin Esther Sedlaczek ein prominentes Duo, welches gegen die Experten in Sachen Quizfragen antreten muss. Gewinnen die Promis, winken ihnen 10.000 Euro für den guten Zweck. Sollten die Quizexperten jedoch besser abschneiden, bekommen die Zuschauer Geld.

Heute sind Bastian Bielendorfer und sein Kollege Jürgen von der Lippe zu Gast im „Quizduell Olymp“. Die beiden Comedian starten voller Vorfreude und Motivation in den Abend und wollen auf jeden Fall gewinnen. Bei einer Frage leistet sich einer der beiden allerdings einen kleinen Fauxpas. Die Moderatorin macht daraufhin eine klare Ansage.

„Quizduell Olymp“: Bielendorfer im Alleingang

Das „Team Fröhlich“ muss gegen drei Experten antreten. In verschiedenen Kategorien möchte Esther Sedlaczek die richtige aus vier Antwortmöglichkeiten von beiden Seiten hören. Eine wichtige Regel dabei: Die Prominenten sollen möglichst über die Antwortmöglichkeiten sprechen. Nur so können sie sich schließlich einigen.

Doch Bastian Bielendorfer entscheidet sich bei einer Frage für den Alleingang. Esther Sedlaczek möchte nämlich wissen:

„Welches Problem haben Astronauten beim Duschen in einer Raumfähre auf dem Mond?“

a. Duschgel brennt durch Mondstaub

b. Wassertröpfchen schweben umher

c. Einseifen nur im Kopfstand möglich

d. Wasser sprüht immer aufwärts

Der ehemalige „Let’s Dance“-Kandidat ist sich ziemlich sicher, welche die richtige Antwort ist und hält prompt einen Monolog über seine Begründung. Anschließend loggt er B ein. Jürgen von der Lippe hat da nicht mehr viel zu sagen. Das lässt Esther Sedlaczek nicht unkommentiert.

„Quizduell Olymp“: Moderatorin wird deutlich

Während sie erst noch über die Situation lacht, muss die Moderatorin aber anschließend ein Machtwort sprechen. „Bastian, du hast das Prinzip der Sendung schon verstanden? Im besten Fall ist man sich einig“, sagt Esther Sedlaczek. Der Comedian nickt verständnisvoll und freut sich kurzer Zeit später darüber, dass er richtig entschieden hat.

Die ARD zeigt „Quizduell Olymp“ immer freitags um 18.50 Uhr im Programm und anschließend in der Mediathek.