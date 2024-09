Queen Elizabeth II.: An zweitem Todestag – Vertrauter packt über letzte Momente aus

70 Jahre lang war sie die Königin der Briten und in den Herzen vieler Royals-Fans fest verankert. Bis zu ihrem Tod am 8. September 2022 war sie damit die am längsten regierende Monarchin der Briten und die älteste auf dem Thron. Im Alter von 96 Jahren starb Königin Elizabeth II. dann auf Balmoral Castle an Altersschwäche. Nun jährt sich ihr Tod bereits zum zweiten Mal – für König Charles und seine Familie wird es ein emotionaler Tag.

Der langjährige Pferdepfleger der ehemaligen Monarchin erinnert sich jetzt an ihre letzten Tage.

Queen Elizabeth: Angestellter packt aus

Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. endete eine Ära voller bewegender und unvergesslicher Momente. Tony Pendry, der frühere Pferdepfleger der Monarchin, gewährt nun in einem Gespräch mit Gyles Brandreth Einblicke in ihre letzten Tage. Die Queen soll bis zuletzt in ausgezeichneter Stimmung gewesen sein.

So erinnert er sich lachend an ihren letzten gemeinsamen Ausritt mit einem Pony – bei dem sie nicht zögerte, ihren Adjutanten in aller königlicher Manier zurechtzuweisen.

Queen Elizabeth zeigt andere Seite

Pendry erzählt weiter, dass eine Bemerkung über das Pony und das Alter der Königin nicht sehr freundlich von ihr aufgenommen worden sei. Nachdem er darum gebeten hatte, während des Ausritts ein Foto zu machen, fragte die Königin: „Warum wollen Sie das tun?“, woraufhin er antwortete: „Nun, Sie möchten eines für Ihr Sammelalbum. Ihr Pony ist 26, Sie sind 96, das muss ein Rekord sein.“

Am nächsten Tag soll Queen Elizabeth II. ihren Angestellten darauf hingewiesen haben, dass die Bemerkung „sehr unhöflich“ war. Pendry entschuldigte sich sofort und hakte nach, wieso er die Königin verärgert hätte. Die Queen erwiderte lachend: „Sie haben mein Alter erwähnt.“ Die gespielte Verärgerung zeigt einmal mehr den Sinn für Humor der einstigen Königin.

Auf die Beziehung zu Queen Elizabeth II. blickt Tony Pendry bis heute positiv zurück. Im Laufe der Jahre hätte sich zwischen ihnen eine tiefe Freundschaft entwickelt.