Queen Elizabeth II.: Butler packt über zweiten Todestag aus – „Die Familie wird vollständig anwesend sein“

Der 8. September ist ein für die britischen Royals seit zwei Jahren ein bedeutender Tag. Am 8. September 2022 verstarb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren auf ihrem Schloss Balmoral.

Am Sonntag jährt sich der Todestag von Queen Elizabeth II. zum zweiten Mal. Für König Charles und seine Familie wird es ein emotionaler Tag. Ein früherer königlicher Butler packt nun aus, was die Royals zu Ehren der Queen planen.

Queen Elizabeth II.: So verbringen die Royals ihren zweiten Todestag

Für die Briten war der 8. September 2022 ein trauriger Tag. Im Alter von 96 Jahren verstarb Queen Elizabeth II. Über 70 Jahre lang saß sie auf dem Thron und regierte die Nation. Eine Ära ging mit ihrem Tod zu Ende. Ein ganzes Land trauerte.

Nun jährt sich am Sonntag der Todestag der Queen zum zweiten Mal – und dafür kommt die Familie an ihrem Lieblingsort, dem Schloss Balmoral, zusammen. Paul Burrell, ehemaliger Butler der königlichen Familie, erklärte gegenüber dem „Mirror“: „Ich denke, es wird wahrscheinlich ein Abendessen zum Gedenken an die Königin geben, und ihr Sohn, König Charles III., wird einen Toast aussprechen, denn die Tatsache, dass sie 70 Jahre lang regiert hat, darf nicht unerwähnt bleiben. Ich denke, die Familie wird vollständig anwesend sein, um sie privat zu ehren.“ Ob Prinz Harry und Meghan Markle auch da sein werden, ist nicht bekannt.

„Sie werden sich an alles erinnern, was sie innerhalb des Schlosses getan hat, weil sie Balmoral liebte“

Er sagt weiter: „Balmoral ist ein sehr ergreifender Ort, denn die Zeit steht still und unsere liebe Königin wirft einen langen Schatten auf alles. Besonders für die Familie und besonders für Balmoral, denn sie war eine überlebensgroße Präsenz, die Schloss Balmoral erfüllte. Ich wette, sie sehen sie hinter jeder Ecke und erinnern sich an die Dinge, die sie getan hat. Sie werden sich an alles erinnern, was sie innerhalb des Schlosses getan hat, weil sie Balmoral liebte.“