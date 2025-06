Schock bei den Royals: Niederländische Prinzessin Amalia in Klinik

Schock bei den niederländischen Royals! Die Königsfamilie sorgt sich aktuell um Prinzessin Amalia. Die 21-jährige Thronfolgerin erlitt bei einem Reitunfall einen Oberarmbruch und wurde ins UMC Klinikum in Utrecht eingeliefert.

Das Königshaus teilte mit: „Die Prinzessin hat sich heute bei einem Sturz vom Pferd den Oberarm gebrochen.“ Noch ist unklar, ob der Vorfall den weiteren royalen Terminkalender beeinträchtigt. Königin Maxima eilte sofort in die Klinik.

Schwere Zeiten für die Royals

Am Donnerstag wäre eigentlich das traditionelle halbjährliche Fotoshooting des Königspaars mit den Royals-Töchtern Amalia, Alexia und Ariane geplant. Weitere Informationen, auch zu Amalias Genesung, sollen folgen. Die Royals müssen aktuell flexibel reagieren, da der Unfall die Planungen durcheinanderwirbelt.

Máxima selbst erfuhr während eines offiziellen Termins vom Unfall. Die Königin hielt eine Konferenz auf Schloss Noordeinde ab, als die Nachricht eintraf. Kurzzeitig verließ sie den Raum, kehrte jedoch gefasst zurück und setzte das Programm fort. Máxima reagierte bestimmt und besuchte ihre Tochter anschließend im Krankenhaus.

Royals in Sorge um Amalia

Bereits seit ihrer Kindheit begeistert sich Amalia für das Reiten. Sie nimmt regelmäßig an Turnieren teil. In ihrer Biografie „Amalia“ beschreibt sie das Reiten als eine der Aktivitäten, die sie am stärksten prägt: „Auf einem Pferd bin ich ganz ich selbst.“ Es ist jedoch der erste größere Reitunfall der Thronfolgerin.

++ auch interessant: Königin Camilla: Einschneidende Veränderung! Es ist nicht zu übersehen ++

Amalias Unfall beschäftigt nicht nur die niederländischen Royals, sondern auch die Öffentlichkeit. Ihr routinierter Umgang mit Pferden macht den Vorfall besonders tragisch.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die königliche Familie hofft nun auf eine rasche Genesung, um bald wieder gemeinsam ihren royalen Verpflichtungen nachgehen zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.