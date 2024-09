Queen Elizabeth II.: Nach neuer Statue gehen Fans auf die Barrikaden

Queen Elizabeth II. schrieb Geschichte im britischen Königshaus! 70 Jahre lang regierte sie im Palast und war damit bis zu ihrem Tod am 8. September 2022 die bisher längste amtierende Monarchin. Mit ihrem Charme und ihrem Einsatz für die Krone war sie nicht nur in Großbritannien beliebt, sondern erreichte die Herzen vieler Fans weltweit. Doch die müssen nun eine herbe Enttäuschung hinnehmen.

Denn eine neue Bronzestatue von Elizabeth sorgt in Nordirland für Diskussionen.

Queen Elizabeth: Abbild sorgt für Gesprächsstoff

Am 8. September jährte sich bereits der zweite Todestag von Queen Elizabeth II. Zu Ehren der Monarchin wurde in Nordirland eine lebensgroße Skulptur auf dem Gelände von Schloss Antrim enthüllt. Doch Kritiker und Fans halten sie für misslungen. Dabei orientiert sich die Statue zunächst am bekannten Erscheinungsbild der Queen.

Das Abbild trägt ein Kopftuch und eine gesteppte Weste. An ihrem linken Unterarm hängt eine Handtasche. Dazu trägt sie einen knielangen Rock und Stiefel.

Die Queen werde in einer würdevollen Haltung dargestellt, „die ihre Anmut, Standhaftigkeit und lebenslange Hingabe an den öffentlichen Dienst widerspiegelt“, hieß es in einer Mitteilung der Bezirksverwaltung. Bei Social-Media-Nutzern und Besuchern des Schlossparks trifft die Statue auf harsche Kritik.

Queen Elizabeth: Fans sprechen Klartext

Im Netz tauschen sich User über die scheinbar missglückte Abbildung der Monarchin aus. „Sorry, aber das ist definitiv nicht unsere verstorbene Queen“, „Wir müssen ehrlich sein, sie ähnelt der Queen in keiner Weise“ oder „Wer auch immer das abgezeichnet hat, sollte einen Sehtest machen“, urteilen Fans nach der Enthüllung der Statue.

Bezirksbürgermeister Neil Kelly bezeichnete das Werk von Künstler Anthony Brennan trotz kritischer Stimmen als „schöne Statue.“

Neue Bronzestatue von Queen Elizabeth II. in Nordirland. Foto: Antrim and Newtownabbey Borough Council

Ob einem nun die neue Bronzestatue von Queen Elizabeth II. gefällt oder nicht, muss wohl jeder für sich selbst entscheiden.