Queen Elizabeth II.: Neues Video veröffentlicht – es zeigt DAS

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Die Sorge in Großbritannien war groß. Zuerst sah man Queen Elizabeth II. mit einem Gehstock. Dann sagte die Königin gleich mehrere Termine ab, bei denen eigentlich ihre physische Anwesenheit erwartet worden war. Nun kam auch noch raus, dass die Königin seit einigen Wochen schon ihr liebstes Hobby, das Reiten aufgeben musste.

Der Palast bekräftigte immer wieder, dass die Königin sich auf dem Weg der Besserung befinde, sich nur ein wenig schonen müsse. Nun veröffentlichte der Palast ein Video von Queen Elizabeth II.

Queen Elizabeth II.: Video bei Instagram zeigt Gesundheitszustand der Königin

In einer Videokonferenz gratulierte die Königin David Constantine zum Gewinn der „The Queen’s Gold Medal for Poetry“. Und Queen Elizabeth II. wirkte so fit wie eh und je. Sie lachte und scherzte mit Constantine, der ob des Zusammentreffens mit seiner Königin sichtlich nervös wirkte.

----------------------------------------

Das ist Queen Elizabeth II.:

Elizabeth Alexandra Mary Windsor wurde am 21. April 1926 in London geboren

Sie ist seit 1952 die Königin des Vereinigten Königreichs sowie von 15 Commonwealth-Staaten

Queen Elizabeth II. ist das Oberhaupt der anglikanischen Kirche

Im Jahr 1947 heiratete sie Prinz Philip

Das Royals-Paar hat vier Kinder: Charles, Anne, Edward und Andrew

Zu ihren Enkeln gehören Prinz William, der mit Kate Middleton verheiratet ist, und Prinz Harry, der Ehemann von Meghan Markle

--------------------------------------

Die Anhänger jedenfalls feierten die Königin. „Es ist so schön, ihre Majestät wohlauf zu sehen“, schrieb eine Instagram-Userin. Und eine andere ergänzt: „Eure Majestät, ich hoffe wirklich, dass es Ihnen bald wieder richtig gut geht. Sie sind eine bewundernswerte und legendäre Person. Ich kann ihr Platin-Jubiläum kaum erwarten.“

----------------------------------------

Mehr zu Queen Elizabeth II.:

Queen Elizabeth II. im Krankenhaus: Palastsprecher nennt erste Details

Royals: Da kommst du nie drauf! Darum nennt Prinz William seine Oma Queen Elizabeth „Gary“

Queen Elizabeth II.: Insider lässt Bombe platzen – „Das Größte, was Großbritannien gesehen hat“

----------------------------------------

Zuletzt mussten die Ärzte von Queen Elizabeth II. ein Machtwort sprechen. Was die Mediziner sagten und wie die Königin darauf reagierte, liest du HIER.