Queen Elizabeth II.: George Ezra packt aus – DIESE Worte sollte er beim Jubilee-Konzert nicht singen

Elisabeth II. ist seit 1952 die Königin des Vereinten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Geboren wurde sie am 21. April 1926 und stammt aus dem Hause Windsor, dem britischen Königshaus. Elisabeth wuchs als das älteste von zwei Kindern auf. Engste Familienangehörige sollen sie als Kind Lilibet genannt haben.

Es war wohl DIE Party des Jahres in London: Queen Elizabeth II. feierte zuletzt ausgiebig ihr 70. Thronjubiläum. Naja, genau genommen ließ sie sich feiern. Denn aus gesundheitlichen Gründen konnte die Königin nicht an allen Festlichkeiten teilnehmen. Auch bei der Platinum Party am Buckingham Palace fehlte der Ehrengast.

Queen Elizabeth II. hat dabei Weltstars wie Alicia Keys, Queen und Rod Stewart verpasst, die allesamt ein Konzert gaben. Auch der Sänger George Ezra hatte zu Ehren der Königin einen Auftritt vor dem royalen Publikum. Doch bei seiner Performance fielen den Fans sofort auf, dass etwas nicht stimmt.

Queen Elizabeth II.: DAS wurde George Ezra beim Konzert verboten

Eigentlich wollte der britische Singer-Songwriter nur seinen neusten Hit „Green Green Grass“ performen. Doch das wurde ihm nicht komplett gewährt. Denn wie er jetzt gegenüber der „Sun“ verrät, wurde ihm eine ganz bestimmte Zeile seines Liedes verboten: „Ich weiß nicht, ob es von den Royals oder von den Produzenten der Show kam, aber es ist ziemlich klar, dass wenn man vor der royalen Familie spielt und dort gesagt wird 'Wir wollen nicht, dass du diese Zeile singst', man sich nicht beklagt“.

Das ist die britische Thronfolge:

Charles, Prinz von Wales William, Herzog von Cambridge George, Prinz von Cambridge Charlotte, Prinzessin von Cambridge Louis, Prinz von Cambridge Harry, Herzog von Sussex Archie Mountbatten-Windsor Lilibet Diana Mountbatten-Windsor Andrew, Herzog von York

George Ezra packt jetzt aus. DAS wurde ihm an dem Konzert für die Queen verboten. Foto: picture alliance / empics | Joe Giddens

Queen Elizabeth II.: DIESE Zeile wäre unpassend gewesen

Die fragwürdige Zeile des britischen Sängers lautet wie folgt: „Ihr schmeißt besser eine Party an dem Tag, wo ich sterbe“. Es lässt sich nur spekulieren, dass es unpassend gewesen wäre diese Zeile auszusprechen in Anbetracht dessen, wie alt die Queen mittlerweile ist. Das sagen zumindest viele Fans des Sängers. Die haben teilweise gar kein Verständnis für diese Rücksichtnahme.

