Queen Elizabeth II.: Bei der Beerdigung – ziehen William und Kate DAS durch?

Es ist ein Tag der Trauer, des Gedenkens und der Einkehr. Unter den Augen der ganzen Welt wird am Montagmittag Queen Elizabeth II. zu Grabe getragen. Die Monarchin, die in ihrem Leben so viel erlebt, so viele Kämpfe gefochten und so vielen Menschen ein eindrucksvolles Vorbild war, darf wieder zu ihrem Philip.

In diesem Blog erfährst du alle wichtigen Informationen zur Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Sonntag, 18. September 2022

16 Uhr: Noch ist es nur ein Gerücht, doch schon morgen könnte es sich bewahrheiten. So wird gerade in den britischen Medien darüber gemunkelt, ob mit Prinz William nicht nur die Nummer 1, sondern mit dem kleinen Prinz George auch die Nummer 2 der britischen Thronfolge zur Beerdigung von Queen Elizabeth II. erscheinen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Demnach sollen Prinz William und seine Frau Kate Middleton ernsthaft darüber nachdenken, dem 9-Jährigen zu erlauben, an der Trauerfeier seiner Ur-Großmutter teilzunehmen. Demnach hätten Berater des Palastes erwogen, dass dies ein Signal von ganz besonderer Symbolik ausstoßen würde.

Kommt Prinz George zur Beerdigung von Queen Elizabeth II.?

Demnach zitiert die „Daily Mail“ einen Insider mit den Worten: „Die Höflinge möchten unbedingt, dass Prinz George in irgendeiner Weise bei der Beerdigung dabei ist, und sei es nur, um die Nation von der Reihenfolge der Nachfolge zu überzeugen.“ Eine Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden.

Alle Informationen zum Tode von Queen Elizabeth II. findest du hier.