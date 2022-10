ProSieben wirft Tim Wiese rau – der erschreckende Grund

Skandal um die „TV total Wok-WM“! Drei Wochen vor dem Mega-Event bei ProSieben schmeißt der Sender einen der Teilnehmer einfach aus dem Programm. Er darf nicht mehr am Wettkampf teilnehmen.

Die Rede ist von Ex-DFB-Torhüter Tim Wiese. Ein offizielles Statement zu dem Vorfall gibt es nicht. Die Zuschauer können sich aber bereits denken, wieso ProSieben Tim Wiese keine Bühne bieten möchte.

ProSieben hat Tim Wiese längst nachbesetzt

In wenigen Wochen soll es schon so weit sein: Die Neuauflage der „TV total Wok-WM“ wird am 12. November ab 20.15 Uhr bei ProSieben übertragen. Wer von dem Format, das Moderator Stefan Raab einst ins Leben gerufen hat, nicht genug bekommen hat, sollte schon am 11. November einschalten. Dann findet zunächst einmal das Qualifying für die WM am Tag darauf statt.

Doch einer der angekündigten Teilnehmer scheidet schon jetzt aus dem Rennen aus. Tim Wiese ist bereits am 19. Oktober von ProSieben aus dem Format geworfen worden. Das bestätigt der Sender in einem Tweet zur Sendung. Bei der Vorstellung des „‚TV total‘-Woks“ heißt es: „Tim Wiese wird nicht an der Wok-WM teilnehmen.“

Stattdessen wird nun der ehemalige deutsche Bobsportler Kevin Kuske mit Moderator Sebastian Pufpaff und seinen Teammitgliedern den Eiskanal in Winterberg runterrutschen. Der 43-Jährige gilt mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen sogar als erfolgreichster Bobsportler bei den Olympischen Winterspielen. Für Pufpaff stellt der Ausfall von Tim Wiese also offenbar keinen großen Verlust dar.

Tim Wiese posiert mit Rechtsradikalen – dann schmeißt ihn ProSieben raus

Doch warum ist der Ex-Torhüter überhaupt aus der Sendung geflogen? Während sich ProSieben bisher nicht zu dem Vorfall äußern will, können sich die Zuschauer den Grund bereits zusammenreimen. Tim Wiese ist erst vor wenigen Tagen mit Personen aus der rechtsradikalen Szene gesehen worden, berichtet das Branchenmagazin „Quotenmeter“.

Und dabei soll es sich nicht um einen Einzelfall handeln. In den sozialen Netzwerken seien schon häufiger Fotos von Tim Wiese mit besagten Personen aufgetaucht. Laut „Spiegel“-Informationen wird dem ehemaligen Torwart der Nationalmannschaft eine Verbindung zur Rockergruppe „Radikale Kameraden Bremen“ nachgesagt, die der rechtsextremen Szene zugeordnet werden.

Trotz einer Anfrage von „Quotenmeter“ hat sich ProSieben nicht zu Tim Wiese äußern wollen. Und auch die Produktionsfirma Brainpool lässt durch einen Sprecher lediglich mitteilen: „Tim Wiese beschäftigen aktuell andere Themen, deswegen wird er nicht an der ‚TV total WOK WM 2022‘ teilnehmen.“

Sein ehemaliger Fußballverein Werder Bremen hat sich jedenfalls längst von dem Sportler distanziert. Künftig wird der 40-Jährige keine Einladungen mehr zu offiziellen Veranstaltungen erhalten oder für die Werder-Traditionsmannschaft auflaufen dürfen. Auf einem Fan-Banner im Stadion heißt es zudem: „Wer mit Nazis abhängt, hat im Weserstadion nichts zu suchen – keine Bühne für Tim Wiese.“