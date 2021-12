ProSieben macht's offiziell! Darauf dürfen sich die Fans jetzt freuen

Masked Singer: Das waren die Kostüme in Staffel 2

Wer bei dieser Show mitmacht, muss Geheimnisse bewahren können. „The Masked Singer“ ist wohl die kniffligste Rate-Show Deutschlands – bis jetzt, denn ProSieben geht mit einem neuen Format auf Sendung.

Die Zuschauer erwartet 2022 „The Masked Dancer“ auf ProSieben. Nach der großen Ankündigung gibt der Sender jetzt auch endlich das Startdatum der neuen Rate-Show bekannt.

ProSieben gibt Start von „The Masked Dancer“ bekannt

„The Masked Dancer“ soll am Donnerstag, den 6. Januar 2022, zum ersten Mal live bei ProSieben gezeigt werden.

Das ist „The Masked Singer“:

The Masked Singer ist eine Musikshow, in der Prominente maskiert in Ganzkörperkostümen singen

Das Sendeformat startete 2015 in Südkorea als King of Mask Singer

2019 hatte die Show ihr Debüt in Deutschland und den USA

Die erste Staffel wurde vom 27. Juni bis 1. August 2019 auf ProSieben ausgestrahlt

Moderator der deutschen Ausgabe ist Matthias Opdenhövel

„In vier Liveshows bringen sieben prominente Undercover-Dancer mit spektakulären Tanz-Inszenierungen die 'The Masked Dancer'-Bühne zum Beben, das neue Rateteam zum wilden Spekulieren und die Zuschauer und Zuschauerinnen zum Rätseln: Welche Maske begeistert mit einer grandiosen Show?“, heißt es vom Sender.

„The Masked Dancer“ – ProSieben-Zuschauer müssen ganz genau hinsehen

Wie schon bei „The Masked Singer“ werden Indizien den Zuschauern und Jurymitgliedern dabei helfen, die Promis zu enttarnen.

Matthias Opdenhövel wird auch als Moderator bei „The Masked Dancer“ mit dabei sein. Foto: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd

Anders als in der Gesangsshow kann sich das Publikum hierbei jedoch nicht an der Stimme der Kandidaten, sondern nur an den Bewegungen der Maskierten orientieren.

„The Masked Dancer“: ProSieben hält Jurymitglieder noch geheim

Damit dürfte es deutlich schwieriger werden. Immerhin hatten viele Fans „The Masked Singer“-Gewinner Mülli Müller alias DSDS-Sieger Alexander Klaws schon vor dem großen Finale an dessen Stimme erkannt. Auf Instagram beginnen schon kurz nach der Bekanntgabe die Spekulationen, welche Stars an dem neuen Format mitwirken könnten.

+++„The Masked Singer“-Sieger Alexander Klaws enthüllt – SIE kannte sein Geheimnis: „Haben das ausgenutzt“+++

Eine Nutzerin schreibt: „Mülli Müller hat ja schon sein Comeback angekündigt.“. Ein anderer Fan schreibt: „Nico Santos wäre geil.“.

Wer in der Jury sitzen wird, ist bislang allerdings noch unklar. Weitere Infos soll es erst 2022 kurz vor dem Showstart geben. Auch die Kostüme sind bislang geheim.

Wie schwierig es ist, die Identität der Kandidaten geheim zu halten, erzählte ein Insider. Was noch hinter den Kulissen der ProSieben-Show passiert, erfährst du hier.