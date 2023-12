Prosieben-Star Annemarie Carpendale zeigt sich in Bestform – „Patent für ewige Jugend“

Für Fans der Prosieben-Sendungen „Taff“ und „Red“ ist sie aus der Welt der Unterhaltung kaum mehr wegzudenken, Moderatorin Annemarie Carpendale führt leidenschaftlich durch die beliebten Lifestyle-Formate. Der karrieretechnische Durchbruch gelang Carpendale auf Grund eines Castings für den Sender VIVA, es folgten etliche Fernsehauftritte und zuletzt die Teilnahme am Format „The Masked Singer“.

Nach einer zweijährigen Beziehung mit Komiker Oliver Pocher, ist Annemarie Carpendale seit dem Jahr 2013 mit Schauspieler Wayne Carpendale verheiratet. Das Paar hat einen fünfjährigen Sohn. In ihrem neusten Instagram-Post lässt die Moderatorin nun die Hüllen fallen und teilt Urlaubsschnappschüsse mit ihren Fans.

Annemarie Carpendale zeigt was sie hat

Gemeinsam mit Ehemann Wayne macht Annemarie Carpendale in diesen Tagen Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff. Während es in Deutschland immer kälter wird, lässt es sich die Moderatorin bei hohen Temperaturen gut gehen. Die zehn Schnappschüsse, die sie nun mit ihren 625.000 Followern teilt, strahlen pure Lebensfreude aus. Der Fernsehstar tanzt mit lediglich einem knappen pinkfarbenen Badeanzug bekleidet über das Außendeck des Schiffes und schlürft genüsslich einen Cocktail.

Gut gelaunt posiert die Moderatorin an Deck und lässt dabei tief blicken, der Badeanzug ist am Rücken tief ausgeschnitten und Carpendale hält ihr Hinterteil frech in die Kamera. Einige Tage zuvor teilte der Fernsehstar bereits Fotos mit Ehemann Wayne am Traumstrand der kanarischen Insel Fuerteventura. Verliebt steht das Paar am Meer, hält sich im Arm und strahlt in die Kamera. Der gemeinsame Urlaub scheint die perfekte Erholung in Vorbereitung auf den anstehenden Vorweihnachtsstress zu sein.

Fans zeigen sich begeistert

Auch die Fans des Prosieben-Stars freuen sich über die sonnigen Urlaubsgrüße ihres Idols. In der Kommentarspalte des Beitrags findet sich eine riesige Welle an Zuspruch. Ein Follower von Carpendale kommentiert die Fotos mit den Worten: „Du bist einfach der Hammer liebe Annemarie. Immer schön anzusehen. Wünsche dir und deinen Lieben einen wunderschönen Urlaub“ und ein weiterer Fan schreibt begeistert: „Du musst das Patent für ewige Jugend haben, so in Shape wie du bist.“ Eine gute Figur macht die Moderatorin an Bord des Schiffes allemal.

Bevor sich Annemarie Carpendale wieder in die Arbeit stürzt, wird die Moderatorin ihre Fans sicherlich noch mit einigen fröhlichen Urlaubsfotos versorgen.