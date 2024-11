ProSieben: Kurz nach der Wok WM besteht kein Zweifel mehr

Viele Zuschauer haben sich lange auf diesen Abend gefreut. Seit Jahren gehört die „TV Total Wok WM“ zu den absoluten Highlights im TV-Programm von ProSieben. In den vergangenen Jahren galt der Wettbewerb als absoluter Quotengarant für den privaten Sender. Doch konnte man auch 2024 bei Publikum punkten? Nach der Ausstrahlung herrscht bittere Gewissheit.

ProSieben erreicht die Nachricht

Es sollte ein großer Abend bei ProSieben werden. Doch schon vor Start der „TV Total Wok WM“ überschattet eine traurige Nachricht das Event. Moderator und Gastgeber Sebastian Pufpaff musste krankheitsbedingt absagen, nachdem er sich an den Rippen verletzt hatte (wir berichteten).

Doch die restlichen Teilnehmer starteten zur besten Sendezeit motiviert ins Rennen. Jedoch schien das nicht sonderlich bei TV-Publikum zu punkten. Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, sahen durchschnittlich bloß 770.000 Menschen zu, wie die Promis den Eiskanal runter jagten.

ProSieben verzeichnet trauriges Tief

Eigentlich gelten die Großevents wie die Wok WM als Garant für starke Quoten. In den vergangenen Jahren waren so für ProSieben bis zu 17 Prozent Marktanteil drin. Doch in diesem Jahr reichte es laut DWDL bloß für 9 Prozent – der tiefste bislang gemessene Wert der Show.

Schuld daran könnte unter anderem die starke Konkurrenz an dem Abend sein. Das DSDS-Finale erreichte beispielsweise 1,83 Millionen Menschen vor den TV-Bildschirmen. Und auch „Die Giovanni Zarrella Show“ griff zahlreiche Zuschauer ab. 3,15 Millionen, um genau zu sein.

ProSieben zeigt die „Wok WM 2024“ live am Samstagabend (9. November) ab 20.15 Uhr im TV. Anschließend gibt es das Event auch in der Mediathek bei Joyn.