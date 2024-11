ProSieben muss der Wahrheit ins Gesicht blicken – DIESE Show hat völlig versagt

Reality-TV-Shows erfreuen sich weiterhin einer großen Beliebtheit bei den Fernsehzuschauern. Sendungen wie „Big Brother“, „Dschungelcamp“ oder „Der Bachelor“ generieren jährlich Millionen von Einschaltquoten. Aus diesem Grund dachten sich die Verantwortlichen des Senders ProSieben, dass es an der Zeit für eine neue Show wäre.

Gesagt, getan. Am Donnerstagabend (7. November) wurde die erste Episode der neuen Show „Destination X“ ausgestrahlt. Doch am Tag nach der Premiere folgt nun die Ernüchterung, mit der wohl niemand gerechnet hätte.

ProSieben hat sich wohl verkalkuliert

Das Konzept der neuen Reality-TV-Show „Destination X“ klingt auf den ersten Blick vielversprechend. Acht mehr oder weniger erfolgreiche Prominente wagen einen sogenannten Blind-Trip durch Europa und bewegen sich ausschließlich in einem abgedunkelten Bus fort. International feierte das Format bereits größere Erfolge und sollte nun auch die deutschen Fernsehzuschauer begeistern.

Unter den Teilnehmern sind hochkarätige Reality-TV-Stars zu finden: „Let’s Dance“-Profi Ekaterina Leonova, „Dschungelcamp“-Star Leyla Lahouar, Schauspielerin Tina Ruland und „Princess Charming“-Ikone Hanna Sökeland sind nur einige der Teilnehmenden. Insgesamt 4.506 Kilometer reisen die Promis durch Europa und müssen sich etlichen Herausforderungen stellen. Am Tag nach der Erstausstrahlung machen nun jedoch enttäuschende Nachrichten die Runde.

Denn wie das Medienmagazin DWDL berichtet, sind die Einschaltquoten nach der Premiere von „Destination X“ mehr als enttäuschend. Lediglich 530.000 Menschen schalteten die neue ProSieben-Show ein, 280.000 von ihnen lassen sich in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen verzeichnen. Das entspricht lediglich einem Marktanteil von 5,9 Prozent in der Zielgruppe, was ganz klar unter dem Senderschnitt liegt.

Am Donnerstagabend konnte hingegen eine neue Folge der ZDF-Actionsendung „Die Bergretter“ mit einem Marktanteil von 22,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 11 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überzeugen. Auch das „1 % Quiz“ des Senders Sat.1 kam zur Primetime äußerst gut an. Jörg Pilawa darf sich über einen Marktanteil von 9,4 Prozent in der Zielgruppe freuen.

Wie es mit der ProSieben-Show „Destination X“ nun weiter geht, bleibt abzuwarten. Die Zuschauer scheinen mit der neuen Reality-TV-Show etwas zu fremdeln.