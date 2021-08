ProSieben: Tolle Nachrichten für die Zuschauer – jetzt ist es raus!

Tolle Nachrichten für alle Zuschauer: Bei ProSieben wird schon sehr bald wieder eine ziemlich beliebte Sendung an den Start gehen. Das wurde jetzt via Instagram verkündet.

Für seine Zuschauer hat ProSieben in seinem Programm allerhand zu bieten: Von musikalischer Unterhaltung mit Sendungen wie „The Masked Singer“, der Model-Show GNTM mit Heidi Klum oder eben auch einige Sendungen mit Joko und Klaas. Jetzt wird eine beliebte Show schon bald ins Abendprogramm zurückkehren.

-----------------

Das ist ProSieben:

deutscher Privatsender

Sendestart: 1. Januar 1989

Sitz in Unterföhring

Slogen: We Love To Entertain You

Marktanteil bei werberelevanter Zielgruppe (14 bis 49-Jährige) im Jahr 2020 bei 9,1 Prozent

---------------

ProSieben-Zuschauer dürfen sich DARAUF freuen

„Late Night Berlin“ geht wieder an den Start! Das verkündete die Sendung auf ihrem eigenen Instagram-Account. In der von Klaas Heufer-Umlauf moderierten Show diskutiert der 37-Jährige das aktuelle politische, gesellschaftliche und kulturelle Geschehen. Zusätzlich sind nationale und internationale Prominente im Studio mit dabei.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Save the Date! Die Sommerpause war lang genug (Danke für den Urlaub, Chef). Am 14. September geht ‚Late Night Berlin‘ endlich wieder los!“, heißt es in einem Instagram-Beitrag der beliebten Show.

----------------

Weitere ProSieben-Themen:

ProSieben bringt neues Dating-Format ins Programm – DAS hat es im deutschen TV noch nie gegeben

Heidi Klum und Bill Kaulitz starten heißes Po-Duell: Fans rasten aus – „liebe das“

GNTM-Star Lena Gercke posiert im Pool-Fotos, Fans rasten aus: „Wer durfte das fotografieren?“

------------------

ProSieben holt „Late Night Berlin“ wieder zurück

Und die Fans freuen sich über diese Ankündigung: „Endlich, endlich, endlich“, „Ich freue mich“ und „Wird aber auch Zeit“, steht in den Kommentaren geschrieben. Na, allzu lange müssen die Fans ja nicht mehr warten.

Auch „Beauty and the Nerd” ist aktuell ein fester Bestandteil im Programm von ProSieben. Doch dort kam es kürzlich zu einem echten Eklat. Was da los war, kannst du hier nachlesen. (cf)