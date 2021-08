ProSieben: Eklat bei „Beauty & the Nerd“! Sender muss sich rechtfertigen

Das geht gar nicht! Normalerweise geht es in der Show „Beauty & the Nerd“ bei ProSIeben eher lustig ab. Sechs mehr oder weniger schräge Nerds kämpfen mit neun mehr oder weniger attraktiven Beautys um ein Preisgeld von mehreren tausend Euro.

Dabei versuchen sich die Kandidaten in diversen Spielen oder sinnfreien Diskussionen. Alles jedoch auf einem harmlosen Level. Als am Donnerstag jedoch Beauty Julien die ProSieben-Villa auf Ibiza betrat, sollte sich das ändern. So sehr, dass sich ProSieben gar genötigt sah, eine Erklärung abzugeben. Was war passiert?

ProSieben: Diese Szene bei „Beauty & the Nerd“ sorgt für Diskussionen

Zunächst lief alles ganz normal. Nach einem Spieleabend überlegte sich der selbst ernannte Flirt-Coach, dass es doch ganz lustig sei, mit Champagner herumzuspritzen. Grundsätzlich kein Problem. Allerdings bekam Beauty Meike einen ordentlichen Schuss in die Augen.

Das ist 'Beauty & the Nerd':

'Beauty & the Nerd' wurde 2013 das erste Mal ausgestrahlt

Die Show läuft derzeit in der dritten Staffel

ProSieben zeigt die Sendung donnerstags um 20.15 Uhr

Die fingen danach an zu brennen, sodass Julien Meike ins Bad brachte, um ihr dabei zu helfen, den Schampus wieder aus den Augen zu entfernen. So zumindest dachten Meike und die Zuschauer.

ProSieben: Übergriffiges Verhalten bei „Beauty & the Nerd“

Doch Julien hatte etwas ganz anderes im Sinn. Während Meike, noch immer geblendet von der alkoholischen Blubberbrause, versuchte, sich die Augen auszuspülen, schlich sich Julien an und küsste die überraschte Influencerin einfach auf den Mund.

'Beauty & the Nerd'-Kandidatin Meike. Foto: ProSieben

Ein absolutes No-Go. Meike war nach eigenen Angaben so überrascht, dass sie Julien nicht einmal eine knallen konnte. Und ProSieben? Die zeigten die Szene mit dem Verweis, dass dies mit Meike abgesprochen worden sei.

Dazu blendete der Sender folgenden Hinweis ein: „In den folgenden Szenen überschreitet ein Teilnehmer Grenzen und wird übergriffig. Wir möchten feststellen: Übergriffiges Verhalten gegenüber Frauen ist kein Kavaliersdelikt.“

Julien hat sich nach der Aktion bei Meike entschuldigt. Sie nahm die Entschuldigung an.

