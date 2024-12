„Joko und Klaas gegen ProSieben“: Zuschauer können es nicht fassen – „Gefällt extrem gut“

Sie sind das unangefochtene Moderatoren-Duo im deutschen Fernsehen: Joko und Klaas. Gemeinsam gehen sie bereits seit Jahren durch dick und dünn, stellen sich für Shows immer wieder neuen Herausforderungen. Am Dienstagabend (10. Dezember) ziehen die beiden erneut in den Kampf gegen ihren Arbeitgeber. In „Joko und Klaas gegen ProSieben“ spielen die TV-Stars nicht um das große Geld, sondern um kostbare Sendezeit, die sie nach ihren Wünschen gestalten können.

Kurz nach Auftakt der Show fällen Zuschauer bereits ihr Urteil!

ProSieben-Show glänzt mit Musik-Spiel

Die 7. Staffel von „Joko & Klaas gegen ProSieben“ geht weiter. Das Moderatoren-Duo tritt zum 11. Mal in diesem Jahr gegen den Sender an. Dabei sind die Regeln noch immer gleich geblieben: Wenn Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gewinnen, erhalten sie 15 Minuten Live-Sendezeit. Verlieren die beiden, müssen sie sich in den Dienst des Senders stellen und eine Strafe über sich ergehen lassen.

Im zweiten Spiel dreht sich bekanntlich alles ums Thema Musik. Joko und Klaas müssen diesmal gegen Sängerin Yvonne Catterfeld antreten. Während der Challenge wird ein Song abgespielt, bei dem die Teams ab dem Refrain gesangstechnisch einsteigen müssen. Wer zuerst buzzert und den Text fehlerfrei mitsingen kann, gewinnt den Punkt. Dabei zeigen die ProSieben-Stars echten Einsatz, was sich auch bei den Zuschauern auszahlt!

Publikum wird bei ProSieben-Show deutlich

Auf „X“ überschlagen sich die Reaktionen zum Musik-Spiel, denn dies scheint ganz besonders gut bei den Fans anzukommen:

„Ich glaube, die Sendung heute gefällt mir extrem gut. Super Idee!“

„Jaaa, eins meiner Lieblingsspiele!“

„Ich liebe dieses Spiel einfach sehr!“

Doch nicht alle waren zufrieden: Kritische Stimmen bemängelten, dass Klaas bei den Texten ins Stocken geriet. Andere fanden es unfair, dass Yvonne Catterfeld ohne Unterstützung antreten musste, während Joko und Klaas ein eingespieltes Team bildeten.

Ob die beiden Moderatoren am Ende siegreich waren oder eine weitere Strafe für ProSieben absolvieren mussten, bleibt wie immer eine Frage des Showverlaufs. ProSieben zeigt „Joko und Klaas gegen ProSieben“ aktuell immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Folgen gibt es auch in der Mediathek bei Joyn. Tickets gibt es im Online-Vorverkauf.