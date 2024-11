ProSieben: Zuschauer auf 180 – „Braucht man nicht mehr schauen“

Einige Zuschauer von ProSieben sind sauer – und zwar so richtig. Mit einem Instagram-Post erhitzte der Sender die Gemüter ordentlich und sorgte für zahlreiche negative Kommentare. Einer der User kündigte sogar Konsequenzen an.

Ob die Verantwortlichen mit diesen heftigen Reaktionen beim Absetzen des Beitrags gerechnet hatten? Wahrscheinlich nicht.

ProSieben: Damit machte der Sender einige richtig wütend

Mehrfach am Tag versorgt ProSieben seine Follower bei Instagram mit neuen Posts. Oftmals handelt es sich dabei um Ausschnitte von Shows, die bereits liefen oder die demnächst noch ausgestrahlt werden. Teilweise werden aber auch Inhalte in Form von Bildern geteilt. So auch am Freitag (15. November), als der Sender ein Foto von Profitänzerin Ekaterina Leonova teilte und damit das Ausscheiden der 37-Jährigen bei „Destination X“ bekanntgab.

Eigentlich nichts Besonderes, hatte ProSieben auch zuvor bereits bei Social Media geteilt, für wen der Roadtrip durch Europa zu Ende ist. Doch einige Follower haben da eine andere Meinung. Sie sind fassungslos, dass diese Infos bereitgestellt werden und machen ihrem Ärger in den Kommentaren Luft.

User hat Empfehlung an alle, die sich gespoilert fühlen

„Danke für den Spoiler ohne Vorwarnung“, bringt ein User die Gedanken vieler auf den Punkt. Auch, wenn die Sendung zu dem Zeitpunkt des Posts bereits bei ProSieben ausgestrahlt war, hatten einige sie noch nicht geschaut. Das wollten sie über Joyn noch machen.

Nachdem sie dank des Beitrags aber bereits gewusst hatten, wer ausscheidet, sank der Reiz. Einer der User zog deswegen Konsequenzen und erklärte: „Dann braucht man ja nicht mehr schauen.“ Eine Einstellung, mit der er nicht alleine sein dürfte, zu der es aber auch einen Ausweg gibt.

„Dann folge ProSieben nicht mehr, ganz einfach“, empfiehlt eine andere Person und macht damit auf die wohl einfachste Variante aufmerksam, um nicht mehr gespoiltert zu werden. Ob die genervten User diesem Rat nachkamen? Unklar! Fest steht jedenfalls: Sollten sie dem Sender weiterhin folgen, müssen sie sich schon in wenigen Tagen auf einen erneuten Spoiler einstellen. Am Donnerstag (21. November) läuft nämlich die nächste Folge „Destination X“ und im Anschluss an diese wird der Sender sicherlich wieder bei Instagram verkünden, wer ausgeschieden ist.