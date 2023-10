ProSieben macht es offiziell – Cast vom „Großen Promi-Büßen“ hat es in sich

Die erste Staffel von „Das große Promi-Büßen“ sorgte bereits für Aufsehen. Doch die zweite Staffel könnte noch explosiver sein, denn ProSieben hat nun den Cast bekannt gegeben.

Zwölf Promis stellen sich bei ProSieben vor laufender Kamera ihren einstigen Missetaten. Wer zeigt Reue, wer wäscht seine Hände weiterhin in Unschuld und wer hat aus seinen Fehlern gelernt?

ProSieben gibt Teilnehmer bekannt

Erneut schickt Beichtmutter Olivia Jonas sechs Sünderinnen und sechs Sünder zur Beichtbank. Und diese zwölf Promis stellen sich ihrer dunklen Vergangenheit: Danni Büchner, Steff Jerkel, Patrick Romer, Mike Cees, Lisha Savage, Jürgen Trovato, Eric Sindermann, Christin Okpara, Leon Machère, Gloria Glumac, Emmy Russ und Yvonne Woelke.

Prosieben: Das sind die Kandidaten für das Große Promi-Büßen. Foto: Nikola Milatovic

„Ich glaube, ich habe seit sehr jungen Jahren für ziemlich vieles zu büßen“, gesteht Emmy Russ. Der Reality-Star zeigt sich vor dem Einzug in das spartanisch eingerichtete Promi-Büßen-Camp aber trotzig: „Ob ich büßen will, ist eine andere Sache, ich bereue in meinem Inneren wenige Sachen.“ Auch Yvonne Woelke tauchte aufgrund ihrer Beziehung zu Peter Klein in den Schlagzeilen auf. Beim Dschungelcamp lernten sich die beiden kennen und lieben, dabei war Peter Klein in festen Händen mit Iris Klein, der Mutter von Daniela Katzenberger. „Ich bin beim Promi-Büßen dabei, weil ich eine Ehe zerstört haben soll – damit, dass ich das gemacht haben soll, bin ich aber nicht ganz einverstanden.“

Großes Krach-Potential

Manche Bewohner könnten auch untereinander noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen haben. Zum Beispiel teilen Eric Sindermann und Mike Cees eine Gemeinsamkeit: Beide waren im „Sommerhaus der Stars“ und beide sorgten mit ihrem Verhalten für Aufsehen. Von der Freundschaft der beiden Männer ist nicht mehr viel über, inzwischen liefern sie sich eine Hetzjagd auf Social Media.

„Das große Promi-Büßen” ist ab Donnerstag, 9. November 2023, um 20.15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn zu sehen. Zuschauer, die es so lange nicht mehr aushalten, können bereits ab dem 2. November 2023 die erste Folge auf Joyn PLUS+ gucken.