ProSieben verkündet GNTM-Neuerung und Starttermin – „Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders“

Jetzt ist es also raus! Gebannt warten eingefleischte „Germany’s next Topmodel“-Fans schon auf die Bekanntgabe des Starttermins für die 19. Staffel. Nun macht es ProSieben offiziell und gibt ein Datum preis.

Und nicht nur das! Auch ist klar, dass es eine große Änderung bei GNTM geben wird. So groß, dass Topmodel Heidi Klum sogar verlauten lässt, diese am Set deutlich zu spüren.

ProSieben verkündet GNTM-Neuerung

Das Warten hat bald ein Ende, denn die brandneue GNTM-Staffel wird laut ProSieben am 15. Februar an den Start gehen. Wie immer donnerstags um 20.15 Uhr. Und das Motto ist diesmal anders, es lautet „GNTM für alle!“ Was das genau heißen soll, klärt der Sender auch schnell auf.

Heidi Klum wird 2024 erstmals nicht nur ihren Fokus auf Frauen setzen, die das Zeug zum nächsten Topmodel haben, sondern auch auf Männer. Damit sind der Model-Vielfalt „keine Grenzen mehr“ gesetzt, heißt es bei ProSieben weiter. Und noch eine Neuerung gibt es seitens des Münchner Senders. Heidi Klums Bewerbern sind auch sonst keine Grenzen gesetzt. „Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein, wie schwer oder leicht die Bewerberinnen oder Bewerber sind oder zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen.“

Auch bei Heidi Klum ist bereits Vorfreude angesagt: „Es ist sehr aufregend für mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal viele Männer zum Casting gekommen sind“, erklärt sie. „Die Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders. Auf diese neue Dynamik freue ich mich sehr.“

ProSieben: GNTM-Team stellt Bedingung

Eine Bedingung gibt es dann aber doch bei GNTM: Die Kandidaten müssen 18 und damit volljährig sein. Das war im Laufe der vergangenen Staffeln nicht immer so. So gab es schon einige Kandidatinnen, die gerade mal 16 waren – offenbar für alle Beteiligten ein schwieriges Thema, da bekanntlich nicht alle jungen Frauen dem großen Druck, den die Modelbranche mit sich bringt, gewachsen waren.

Die 19. Staffel von GNTM kannst du neben der normalen TV-Ausstrahlung auch bei Joyn sehen.