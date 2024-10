Kandidaten von „Forsthaus Rampensau“ offiziell – „Schlimmer geht immer“

Reality-TV wird hierzulande immer beliebter. Kein Wunder also, dass die Formate bei den Sendern wie Pilze aus dem Boden schießen. ProSieben geht nun mit der zweiten Staffel von „Forsthaus Rampensau“ an den Start und macht die Kandidaten offiziell. Doch nicht alle Fans der Serie scheinen von der Auswahl so begeistert zu sein.

ProSieben macht Cast öffentlich

Die Nachricht erreichte die Fans am Dienstagnachmittag (29. Oktober) via Instagram. Auf dem Kanal von Joyn wird das offizielle Werbeplakat zur Sendung veröffentlicht. Dazu steht: „Das wird wild: Der Berg ruft – und neun Promi-Paare folgen! Joyn schickt ab Samstag, 30. November, wieder berühmte Liebespaare, beste Freunde, berüchtigte Single-Duos und lautstarke Familienmitglieder zusammen ins „Forsthaus Rampensau Germany“.“

+++ „Forsthaus Rampensau“: Kurz nach Ausstrahlung herrscht bittere Gewissheit +++

Neben Peter Klein und Yvonne Woelke sind auch Reality-Star Carina Nagel und ihre Partnerin Chika Ojiudo-Ambrose am Start. Genauso wie Emmy Russ und Cosimo Citiolo, Nico Schwanz und seine Partnerin Victoria „Dodi” Schuler. Bei dem Cast kommt allerdings nicht bei jedem Fan Freude auf.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Forsthaus Rampensau“: Fans werden deutlich

Während sich zahlreiche Instagram-Nutzer über die anstehend zweite Staffel freuen, sind andere eher nicht so angetan. Ein Blick in die Kommentare spricht Brände:

„Wird wegen Yvonne Woelke und Peter Klein nicht geschaut.“

„Schlimmer geht immer.“

„Zum Glück sind Emmy und Cosimo dabei, sonst sähe es mit „Promis“ eher mau aus.“

„Echt uninteressanter Cast im Gegensatz zum letzten Jahr.“

+++ Eklat in ProSieben-Show! Produktion muss eingreifen +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Forsthaus Rampensau“ laufen ab dem 3o. November in der Mediathek auf Joyn.