„Promis unter Palmen“: Melody Haase verrät – das Härteste wurde nicht gezeigt

Es geht wieder los. Nachdem am vergangenen Montag (10. Februar 2025) bereits die erste Folge „Promis unter Palmen“ bei Joyn online ging, dürfen sich am 17. Februar 2025 auch die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer auf unterhaltsame Stunden voller spannender Spiele, nackter Tatsachen und natürlich auch massig Zoff freuen.

Schließlich versprechen die Teilnehmer des Sat.1-Formats nicht weniger, als dass sie für Geld alles machen würden. Und dazu gehört auch der ein oder andere Streit. Jedoch ist man bei „Promis unter Palmen“ irgendwie auch ein gebranntes Kind. Die erste Staffel stand wegen der ein oder anderen Szene schwer in der Kritik, die zweite wurde gar vorzeitig beendet.

Sat.1 zeigt die dritte Staffel von „Promis unter Palmen“

Umso sensibilisierter ist man bei Sat.1, wie bei der Premiere der dritten Staffel in Berlin auch die Verantwortlichen betonten. Es seien redaktionelle Fehler gemacht worden, betonte Senderchef Marc Rasmus. Jedoch habe man daraus gelernt. Rote Linien sollten fortan nicht mehr überschritten werden.

Und es scheint, als würde Sat.1 seinen selbstgewählten Auftrag ernst nehmen. So verrät „Promis unter Palmen“-Teilnehmerin Melody Haase, dass in der ersten Folge längst nicht alles gezeigt wurde, was in der Traumvilla am thailändischen Strand wirklich vorgefallen war.

„Der Schnitt hat es noch gut mit uns gemeint“

„Der Schnitt hat es noch gut mit uns gemeint“, so Melody. Und weiter: „Da wurde einiges rausgenommen, sonst hätten wir schon mit der ersten Folge eine Sendung füllen können. Das Wichtigste wurde gezeigt, das Härteste nicht.“

Doch was genau meint sie damit? „Es ging dann wirklich auch unter die Gürtellinie, die Worte, die da gegenseitig fallen. Man hat ganz klar gemerkt, die Stimmung ging gegen Janina (Anm. d. Red.: Janina Youssefian). Das hat auch damit zu tun, dass sie Sachen gesagt hat, die der ganze Raum inklusive mir, auch wenn ich nicht in den Streit involviert war, schlecht fand.“