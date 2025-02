„Promis unter Palmen“-Star Melody Haase: Darum hat sie Lachssperma im Gesicht

Zugegeben: Eine Überschrift wie diese liest man eher selten in der deutschen Medienlandschaft. Doch es gibt ja immer wieder einmal etwas Neues. Und so ist eine Beauty-Methode durch Melody Haase in der ersten Folge „Promis unter Palmen“ ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, die in Deutschland noch nicht allzu weit verbreitet ist.

„Ich habe mir Lachssperma ins Gesicht spritzen lassen“, berichtet die 31-Jährige gleich zu Beginn der ersten Folge. Sie könne es nur empfehlen, erklärte sie da ihrer „Promis unter Palmen“-Kollegin Iris Klein. Gut für die Kollagenbildung sei das, und man bekomme einen frischen „Glow“. Na dann… Doch was hat es damit wirklich auf sich?

Lachssperma bei „Promis unter Palmen“

Wir haben Melody gefragt. „Das ist eine sogenannte PDRN-Behandlung (Anm. d. Red.: Eine Behandlung mit Polynukleotiden). Da wird PDRN, das aus Lachssperma gewonnen wird, in die Haut injiziert. Großflächig, über das ganze Gesicht“, erklärt die einstige „DSDS“-Teilnehmerin.

++ Zoff bei „Promis unter Palmen“: Sat.1 schneidet Szene aus der Sendung ++

Nicht zu vergleichen jedoch mit Botox. „Das ist ein Biostimulator, es regt deine Kollagenbildung an. Botox ist ja ein Nervengift, dass dann dazugegeben wird. Es ist schon die gesündere Alternative“, erklärt Melody, die sich für die Behandlung von den Kardashians hat inspirieren lassen.

++ „Promis unter Palmen“: Julian F. M. Stoeckel prophezeit – „Es wird skandalös“ ++

Die ist übrigens nicht die einzige, die auf die neue Trend-Behandlung schwört. Auch „Friends“-Star Jennifer Aniston verriet in der Talkshow von US-Moderator Jimmy Kimmel, dass sie ihr Hautbild mit der Methode verschönert habe. Was es nicht alles gibt.

Melody Haase: „Wir sind alles Mittelpunktmenschen“

Dann bleibt nur zu hoffen, dass der Stress bei „Promis unter Palmen“ nicht direkt alle Erfolge wieder zunichtegemacht hat. Denn Stress war auch in Folge 1 schon vorprogrammiert.

Es seien Worte tief unter der Gürtellinie gefallen, verriet uns Melody. Und auch der Streit zwischen Lotto-König Chico und Lisha, der schon in der ersten Folge begann, sei noch weitergeführt worden. Und auch sie selbst sei nicht mit allen gut klargekommen. „Wir sind alles Mittelpunktmenschen. Ich glaube, mit allen klarkommen, das gelingt keinem!“