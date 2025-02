„Promis unter Palmen“-Fans werden deutlich: „Hör auf!“

Gerade erst ist die neue Staffel von „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles“ an den Start gegangen und schon jetzt ist sie das Gesprächsthema Nummer Eins in den sozialen Medien. Kein Wunder bei Kandidaten wie Claudia Obert, Kim Virginia und Co.!

Dass es zwischen Reality-Star Iris Klein und Erz-Feindin Yvonne Woelke bereits in der Auftaktfolge ordentlich krachen wird, hat wohl niemanden überrascht. Der bizarre Auftritt eines anderen Kandidaten umso mehr!

„Promis unter Palmen“: ER lässt bereits in der ersten Folge alle Hüllen fallen!

Cosimo Citiolo – bereits kurz nach seinem Einzug zieht er blank und stürzt sich splitterfasernackt in den Pool! Ganz zum Entsetzen seiner Mitbewohner. Dass er sich keinesfalls immer so benimmt und sich vor allem in puncto Liebe richtig zu benehmen weiß, wird nun in einem Ausschnitt auf Instagram deutlich. Darin werden Cosimos Flirt-Tipps mit Szenen aus der ersten Folge verknüpft.

+++ Claudia Obert: Nach „Promis unter Palmen“ geht die bittere Nachricht um +++

Ein wichtiger Tipp des „Promis unter Palmen“-Kandidaten: „Du siehst sie an und sagst ‚Du siehst besser aus als die Kardashians!'“ Anschließt ergänzt er: „Wenn Du eine Deutsche neben Dir hast, dann sagst Du ihr ‚Du siehst besser aus als die vom Arbeitsamt!'“ Nachdem der Flirt-Profi dann auch noch seinen besten Flirt-Blick präsentiert, rudert er aber zurück: „Wenn ihr Tipps braucht, bitte nicht anschreiben, sondern andere Leute fragen. Ich bin jetzt verheiratet, ab jetzt gibt es keine Tipps mehr.“

„Promis unter Palmen“-Fans sind hellauf begeistert

Die Fans konnte „Promis unter Palmen“-Teilnehmer Cosimo damit auf jeden Fall überzeugen oder zumindest zum Lachen bringen, wie in den Kommentaren deutlich wird:

„Spätestens jetzt sind alle Frauen umgefallen vor Verliebtheit!“

„Ich gucke das nur wegen Cosimo.“

„Cosimo, du darfst doch nicht mehr flirten. Hör auf die Leute verrückt zu machen!“

„Besser wie vom Arbeitsamt… Herrlich!“

„Das schaue ich nächsten Montag wieder!“

Die dritte Staffel von „Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles“ läuft seit 17. Februar 2025 immer montags um 20:15 Uhr bei SAT.1. Wer nicht so lange warten möchte, kann die neueste Folge bereits eine Woche vorab auf Joyn streamen.