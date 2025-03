„Promis unter Palmen“: Peter Klein entsetzt – „Das ist grenzwertig“

Bei „Promis unter Palmen“ fliegen die Fetzen! Die zweite Folge der Realityshow bringt die Gemüter zum Kochen. Der Einzug von Yvonne Woelke (46) sorgt für ordentlich Zündstoff und lässt Iris Klein (57) aus der Fassung geraten. Die beiden Frauen liefern sich ein Wortgefecht der Extraklasse – und das live vor laufenden Kameras!

Während einige Zuschauer auf mehr Beef zwischen den Damen hoffen dürften, schüttelt einer nur den Kopf: Peter Klein (57). Der Ex-Mann von Iris und neuer Partner von Yvonne ist entsetzt. In der „Promis unter Palmen – Die Late Night Show“ lässt er seinem Unmut freien Lauf: „Ich bin schockiert über das, was da gesagt wurde. Das ist einfach grenzwertig.“ Besonders das niedrige Niveau der Auseinandersetzung enttäuscht ihn.

„Promis unter Palmen“: Drama nimmt weiter Fahrt auf

Doch was steckt hinter dem Drama? Iris wirft Yvonne vor, ihren Ehemann ausgespannt zu haben. Eine Anschuldigung, die seit Monaten im Raum steht. Peter stellt klar: „Mir geht dieser Satz nicht aus dem Kopf. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich Yvonne kennengelernt habe, waren wir schon längst getrennt.“ Trotzdem brodelt der Streit zwischen den beiden Frauen immer weiter. Schon im Vorfeld sorgte Yvonnes Teilnahme an der Show für Schlagzeilen.

In einem ersten Teaser ließ Iris kein gutes Haar an ihrer Rivalin und bezeichnete sie als „Drecksschlampe“. Das erste Aufeinandertreffen in der Villa? Ein Desaster! Die explosive Stimmung ist für die Zuschauer beste Unterhaltung, doch für die Beteiligten purer Stress. Schließlich geht es für Iris und Yvonne um mehr als nur Showdrama – hier werden echte, ungeheilte Wunden aufgerissen.

Wie sich diese öffentliche Schlammschlacht auf ihr Privatleben auswirkt, bleibt abzuwarten.

Sat.1 zeigt immer montags zur besten Sendezeit eine neue Folge von „Promis unter Palmen“, die bereits vor der TV-Ausstrahlung auf Joyn verfügbar ist.