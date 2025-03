Melody Haase: „Ich habe mich dazu entschieden, mich von Yasin zu distanzieren“

Heiße Szenen zwischen Melody Haase (31) und Yasin Mohamed (33) – oder etwa doch nicht? Bei „The 50“ auf Amazon Prime sorgt eine brisante Szene nun für Aufsehen.

Dabei hüpft Reality-Häschen Melody spätabends zu Yasin ins Bett. Schnitt. Sie zieht ihr Kleid wieder runter und verlässt das Bett. Der Zuschauer fragt sich: Was ist da passiert?

Melody Haase zieht Schlussstrich

Melody beschreibt Yasin als echten Lebemann. „Ich glaube, der macht sich da nicht so viele Gedanken, wo er pennt und was passiert. Der will Party machen, der will Frauen klären“, meint sie. Und Yasin? Der schmunzelt nur: „Vielleicht finde ich hier ja die große Liebe.“ Ob ein kurzes Techtelmechtel mit Melody ihm dabei hilft? Diese hat allerdings die Faxen dicke und rechnet in ihrer Instagram-Story ab.

„Der Schnitt stellt es irgendwie so dar, als hätten wir da schnell was miteinander gehabt und dann gehe ich wieder schlafen“, regt sich der Reality-Star auf. „In Wahrheit haben wir nur kurz geredet“, stellt Melody klar. „Wir waren nur Freunde.“ Doch warum will sich Melody nun vom TV-Gigolo distanzieren? Es geht um Yasins Ex, Sophie Imelmann (28).

Sie wirft ihm vor, sich im Hotelzimmer danebenbenommen zu haben. Der Fall ging vor Gericht. Vorerst darf Sophie ihre Vorwürfe nicht mehr öffentlich äußern. Melody distanziert sich trotzdem. „Ich war nicht dabei. Ich habe keinerlei Absicht, das Thema weiterzubehandeln“, sagt sie. Dabei stehe sie „aus persönlichen Erfahrungen, die nichts mit Yasin zu tun haben, hinter Sophie.“

„Ich habe mich vor geraumer Zeit dafür entschieden, mich von Yasin zu distanzieren“, so Melody weiter in ihrem Instagram-Statement. Melody kennt das Reality-Geschäft. „Ich weiß, was ich unterschreibe“, sagt sie. Doch diesmal will sie klarstellen, dass alles anders war. „An dieser Stelle fühlte es sich an, als wäre es an der Zeit, sich auch öffentlich zu distanzieren.“