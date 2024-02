Nur alle vier Jahre! DIESE Promis haben am 29. Februar Geburtstag

Wer dieses Geburtsdatum in seinem Ausweis stehen hat, wird offiziell nur alle 4 Jahre älter – ein seltenes Vergnügen für jeden, der in einem Schaltjahr Geburtstag hat.

Um den seltensten Tag des Jahres, den 29. Februar, zu würdigen, stellen wir einmal Stars und Sternchen vor, die am besonderen Datum ihren Ehrentag feiern.

Diese Stars teilen ihr Leid

Am Promihimmel kommen ganz schön viele Stars zusammen, die dieses Leid (oder vielleicht doch Freud?) teilen. Denn sie haben das Pech oder vielleicht auch Glück, in einem Schaltjahr geboren worden zu sein. Und so dürfen sie sich nur alle 4 Jahre auf ihren richtigen Geburtstag freuen.

Eine der Betroffenen ist das deutsche Model Lena Gercke. Sie berichtet bereits auf Instagram ganz gespannt: „Heute gibt es endlich wieder meinen richtigen Geburtstag!“ Da sollte der 36. Geburtstag ausgiebig gefeiert werden! Passend zu ihrem runden Geburtstag in 4 Jahren, darf sie sich wieder über den Tag im Februar freuen. In einem Interview berichtete sie kürzlich noch: „Meine Mutter wollte unbedingt verhindern, dass ich am 29. Februar geboren werde. Aber leider konnte sie das nicht beeinflussen.“

Diese Promis feiern ebenfalls nur alle 4 Jahre

Doch auch in anderen Branchen teilt man sein Schicksal. So darf sich ebenfalls Ex-Fußballer Benedikt Höwedes über den besonderen Tag freuen. Der ehemalige deutsche Fußballprofi wird dieses Ereignis wohl genauso ausgiebig feiern, wie alle anderen Betroffenen. Und noch eine Gemeinsamkeit teilt er mit Model Lena Gercke: Sie wurden sogar im gleichen Jahr geboren.

Aber das sind noch nicht alle Promis, die ein Schaltjahr-Kind sind: Auch Ex-Ehefrau von Til Schweiger, Dana Schweiger, Schauspielerin Vanessa Jung oder Autor Benedikt Wells haben heute ihren Ehrentag.

In allen sonstigen Jahren müssen Betroffene übrigens ihren Geburtstag auf den 28. Februar oder den 1. März verlegen. Im Bürgerlichen Gesetzbuch ist jedoch verankert, dass sie offiziell am 1. März ein Jahr älter werden.

Im Schaltjahr 2000 wandte sich sogar ein Betroffener an die Vereinten Nationen, hatte allerdings mit seiner Petition „Dauerhafte Einführung des 29. Februars“ keinen Erfolg. So müssen also auch die Stars wieder die nächsten 4 Jahre auf ihren offiziellen Geburtstag warten.