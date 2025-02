„Promi First Dates“: Paul Janke mit Dating-Geständnis – „Im Alter wird’s nicht leichter“

Roland Trettl hat mal wieder alle Hände voll damit zu tun, den Kuppler zu spielen. Dieses Mal sind es die Stars und Sternchen, die ihr Liebesglück bei „Promi First Dates“ in die Hände des Vox-Moderators gelegt haben.

Mit dabei: Ur-Bachelor Paul Janke. Doch seit seiner Teilnahme an dem Dating-Format im Jahr 2012 ging es in seinem Liebesleben auf und ab. Ob er bei „Promi First Dates“ mehr Glück hat?

Paul Janke hat seit seinem TV-Debüt im Jahr 2012 schon so manches Format miterlebt. Doch mit einer Sache scheint es bei dem Ur-Bachelor einfach nicht klappen zu wollen: Mit der Liebe. Ob da vielleicht Meister-Kuppler Roland Trettl weiterhelfen kann? „You never know, wo du deine Herzensdame findest“, so der Reality-Star. Also probiert er es jetzt bei „Promi First Dates“.

Im Interview verrät der Reality-Star: „Ich werde jetzt nicht weinen, wenn es heute Abend nicht klappt. Aber ich würde mich natürlich riesig freuen. Insofern bin ich ganz gebannt.“ Bei „Promi First Dates“ hofft Paul Janke auf eine Dame, die ihn nicht unbedingt von anderen TV-Auftritten kennt, sagt er zu Vox-Moderator Roland Trettl. „So ein Blind-Date habe ich normalerweise natürlich nie. Ich fände es schön, wenn sie mich nicht kennt. Sodass man bei Null anfängt“, so der Ur-Bachelor.

„Es ist manchmal schwierig“

„Promi First Dates“-Moderator Trettl erzählt der Ur-Bachelor, dass er seit etwa drei Jahren Single ist. „Ich bin jetzt kein unglücklicher Single“, so der 42-Jährig weiter. Wirklich aufgeregt sei Paul nicht, eher gespannt. Doch trotzdem bereitet eine Sache übers Dating, auch außerhalb von „Promi First Dates“ ihm etwas Muffensausen. Er gesteht: „Es ist halt manchmal schwierig. Und im Alter wird’s nicht unbedingt leichter.“

Für Pauls „Promi First Dates“-Verabredung Christina scheint sein Alter jedoch kein Thema zu sein. „Ich hab Paul natürlich erkannt. Er sieht schon gut aus“, schmunzelt die 37-Jährige im Interview. Ob das im Endeffekt aber für mehr reicht? Das kannst du dir vorab auf RTL+ oder am Montag (10. Februar) um 20.15 Uhr auf Vox im Free-TV ansehen.