„Promi First Dates“: Prince Damien trifft auf sein Date – die Reaktion überrascht

Auf der Suche nach der großen Liebe – im VOX-Format „First Dates“ kann man diese wohlgemerkt auch finden. Der Sender hat sich erstmals etwas ganz Besonderes einfallen lassen und diesmal Promis die Chance gegeben, im Format-Ableger „Promi First Dates“ den Partner oder die Partnerin fürs Leben kennenzulernen.

Unter ihnen ist auch Dschungelkönig und DSDS-Gewinner Prince Damien, der in Sachen Beziehung noch Jungfrau ist. Als sein Date Patrick, ein Flugbegleiter aus Augsburg, ihn trifft, kommt es zu überraschenden Szenen.

Denn anders als vielleicht erwartet hat Patrick absolut keine Ahnung, wer da vor ihm steht. Prince Damien hat sein Markenzeichen – die Nieten an den Augenbrauen – auch extra zuvor abgemacht. „Sein Gesicht kam mir bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht zuordnen“, so der Kandidat aus Bayern. Was für eine Überraschung!

Und so kommt es zum Gesprächsaustausch, der ganz privater Natur ist. Die beiden Single-Männer haben einiges gemeinsam. Beide tanzen gerne, mögen Freizeitparks. Das war Patrick auch wichtig. Im Interview mit VOX betont er noch, dass er jemanden suche, mit dem er gemeinsame Interessen teilen und sich zusammen ein Leben aufbauen kann. Ob Prince Damien derjenige ist?

„Promi First Dates“: Plötzlich fällt der Groschen

Als dieser plötzlich von seiner Reptilien-Vorliebe spricht, dämmert es „Promi First Dates“-Kandidat Patrick so langsam, wen er da vor sich hat. Denn er erinnert sich daran, dass Prince Damien im „Dschungelcamp“ keine Angst vor Tieren dieser Art hatte. An seinem Verhalten ändert das aber nichts. Im Gegenteil: Die beiden Männer verstehen sich super. Ob die gegenseitige Sympathie aber auch für ein zweites Date reicht?

Tut sie! Die Daumen beider „Promi First Dates“-Kandidaten gehen hoch. „Ein bisschen mehr Zeit zusammen hätten wir verdient“, so Prince Damien. Und auch Patrick ist ähnlicher Meinung. Was sich aus dem TV-Flirt ergibt, wird sich zeigen, so viel steht aber schon fest: Die beiden haben sich schon mehrfach getroffen und wollen es nun langsam angehen lassen.

Die ganze Dating-Folge kannst du in der Mediathek bei RTL+ sehen.