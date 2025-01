Kurz nach der „Promi-Darts-WM 2025“ erreicht ProSieben die Nachricht

Ganz Deutschland war in den letzten Wochen im Darts-Fieber. „Schuld daran“ war die große Weltmeisterschaft, die in London ausgetragen wurde und Millionen von Zuschauer vor den Bildschirmen fesselte. ProSieben geht mit dem Hype mit und veranstaltet kurz nach dem Finale die „Promi-Darts-WM 2025“.

Am Sonntagabend (5. Januar) warfen Profis wie Michael van Gerwen und Stephen Bunting gemeinsam mit deutschen Celebrities die Pfeile im Maritim-Hotel in Düsseldorf. Die Zuschauer vor Ort schienen bestens von der „Promi-Darts-WM 2025“ unterhalten. Doch wie sah das beim Publikum zu Hause aus?

„Promi-Darts-WM 2025“ punktet bei Jüngeren

Ein Tag nach der Ausstrahlung und dem fulminanten Sieg von Stephen Bunting und Patrick Owomoyela veröffentlicht das Branchenmagazin DWDL die Quote des Abends. Die „Promi-Darts-WM 2025“ kam dabei besonders bei der jüngeren Zielgruppe gut an.

+++ „Die Promi Darts-WM 2024“ (ProSieben): Verona Pooth mit Volltreffer – aber keiner freut sich mit ihr +++

Insgesamt 0,59 Millionen der 14- bis 49-Jährige schalteten bei ProSieben ein und sicherten dem Sender somit einen Marktanteil von 14,6 Prozent. Beim Gesamtpublikum waren es hingegen nur 1,02 Millionen zu 5,3 Prozent Marktanteil. Für den Tagessieg in der Primetime hat es somit nicht gereicht.

„Promi-Darts-WM 2025“ weit hinter „Tatort“

Der ging nämlich an die ARD und einem neuen „Tatort“ aus Köln. Insgesamt 9,94 Millionen Menschen entschieden sich am Sonntagabend für den Krimi und gegen die Darts-WM der Prominenten. Und auch in der jüngeren Zielgruppe hatte der Film die Nase vorn. Dort glänzte der öffentlich-rechtliche Sender mit 1,30 Millionen aus der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

+++ Auch interessant: ProSieben lässt TV-Bombe platzen – das gab es noch nie +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Sendung verpasst? Die ganze Folge der „Promi-Darts-WM 2025“ findest du online im Stream bei Joyn.