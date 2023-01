„Promi Darts WM 2023“: Noch bevor die Pfeile fliegen – Oliver Pocher sorgt DAMIT direkt für Aufregung

Es ist die fünfte Auflage der „Promi Darts WM 2023“. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet die Sportveranstaltung auf Prosieben am Samstag (7. Januar) endlich wieder statt. Um den Sieg kämpft auch das Pocher-Ehepaar. Doch bereits bevor es in die Duelle geht, sorgt Oliver Pocher mit einer Aktion für Aufregung bei den Zuschauern.

Denn für seinen Auftritt bei der „Promi Darts WM 2022“ hat sich Oliver Pocher mal wieder etwas einfallen lassen. Ein kleiner Seitenhieb gegenüber Ehefrau Amira Pocher und ihrem Teamkollegen Profi-Dater Peter Wright, lässt die Zuschauer wüten.

„Promi Darts WM 2023“: Publikum buht Oliver Pocher DESHALB aus

Am Anfang der Show werden die Dart-Paare im Maritim Hotel in Düsseldorf vorgestellt. Unter den sechs Paarungen ist auch Comedian Oliver Pocher. An seiner Seite ist dieses Mal nicht Ehefrau Amira Pocher sondern die Profi-Darterin Fallon „Queen of Palace“ Sherrock. Amira Pocher ist an diesem Abend zusammen mit Ex-Weltmeister Peter Wright Oliver Pochers Konkurrent. Und der Komiker ließ es sich natürlich nicht nehmen, direkt die ersten Sticheleien auszuteilen.

Und so taucht Oliver Pocher einfach mal mit dem selben Irokesen, Bart und Malereien am Kopf wie Peter Wright auf. Während in Düsseldorf die Pfeile noch ruhen, schießen die Zuschauer im Netz schon fiese Giftpfeile in Richtung Oliver Pocher. Viele Twitter-User finden seine Aktion „respektlos wie immer“. „Mal schauen, wie lange bis es peinlich wird, der Pocher als Peter Wright verkleidet ist ja schon hart an der Schmerzgrenze“, ergänzt noch ein anderer Zuschauer. Auch vom Publikum vor Ort gibt es dafür Buhrufe.

Doch es gibt auch Menschen, die seine Maske feiern: „Jeder kann seine Meinung über Pocher haben, aber der taucht immer sehr gut in die Rollen ein. Er einfach als Peter Wright, während der echte Wright mit seiner Frau spielt.“ Der Dart-Profi nimmt es mit Humor und lacht über die Aktion. Oliver Pocher bestreitet das zweite Duell des Abends. Seine Gegner sind Henning „Blockxbuster“ Wehland und Gabriel „German Giant“ Clemens. Der Deutsche Darter kam bei der Darts-WM in London bis ins Halbfinale.