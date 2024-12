ProSieben enthüllt die Weihnachts-Sensation – doch nur SIE freut es

Der Sender ProSieben hat für seine Zuschauer noch eine besondere Weihnachtsüberraschung vorbereitet. So können sich besonders TV Total-Fans auf das kommende Weihnachtsfest und neue Jahr freuen.

Am 26. Dezember zur Primetime um 20.15 Uhr soll eine spezielle Ausgabe mit dem Titel „TV Total – Xmas total“ ausgestrahlt werden. Dabei hält sich der Sender zum konkreten Inhalt noch bedeckt. Und auch die Gästeliste wurde noch nicht bekannt gegeben. Fans dürfen sich also weiterhin überraschen lassen!

TV Total: Dreikampf-Battle um Zuschauer

Fest steht auf jeden Fall, dass es Weihnachtsgeschenke für Studiogäste geben wird. Darüber hinaus soll noch ein „Weihnachtscheck“ in Form einer Straßenumfrage Teil der Ausgabe sein.

Am Ausstrahlungszeitpunkt, dem zweiten Weihnachtsfeiertag um 20.15 Uhr, muss sich der Sender allerdings einer hochkarätigen Konkurrenz stellen. Unter ihnen wird die auf RTL gezeigte Spezialausgabe von Wer wird Millionär, eine Tatort-Folge auf ARD sowie das ZDF-Traumschiff sein. Es handelt sich hierbei um sehr quotenstarke Formate.

Alles in allem bietet der Jahresabschluss und der Anfang des neuen Jahres für TV Total-Fans großen Grund zur Freude. Dabei wird eine geballte Fernsehunterhaltung garantiert. Am 23. Dezember erwartet die Zuschauer eine reguläre neue Ausgabe von TV Total mit Gast und kurz am Jahresanfang folgt ein weiteres Special. Bei dieser Show werden sich verschiedene Promis im Wrestling-Ring messen.