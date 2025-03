ProSieben-Star Daniel Aminati und seine Frau planen Großes – „Wäre schön“

Hinter dem bekannten ProSieben-Moderator und Schauspieler Daniel Aminati (51) und seiner Ehefrau Patrice (29) liegt eine harte und prägende Zeit. Im April 2023 erhielten sie die erschütternde Diagnose: schwarzer Hautkrebs bei Patrice. Von diesem Moment an änderte sich das Leben der Familie schlagartig, sowohl für das Ehepaar als auch für ihre erst zwei Jahre alte Tochter Charly Malika.

Immer wieder erlebten sie Rückschläge. Im Sommer 2024 prophezeite ein Arzt der jungen Mutter sogar, dass sie das Weihnachtsfest nicht mehr miterleben würde. Doch die Unternehmerin zeigte ihm das Gegenteil und gab sich trotz allem kämpferisch. Nun teilte das Paar gegenüber der „BUNTE“ seine aktuellen Planungen mit und gab ein Update.

ProSieben-Star Daniel Aminati und seine Frau Patrice durchlebten schlimme Phasen

Am 1. März 2025 waren Patrice und Daniel Aminati zu Gast bei „GALA“ im Fernsehen. Hier sprachen sie hoffnungsvoll über ihre neuen Projekte – sowohl in der Musik als auch in Patrices eigener Modekollektion. Dennoch musste das Ehepaar auch traurige Nachrichten mitteilen: Bei der 29-Jährigen wurde erneut eine kleine Metastase entdeckt, die nun einer Strahlentherapie unterzogen werden muss.

Patrice erklärte, dass sie sich mittlerweile an ein Leben mit Krebstherapien gewöhnt habe und den Rückfall des Krebses bereits erwartet hatte. Auf Instagram erreiche Daniel und Patrice eine Vielzahl von kraftspenden und herzerwärmenden Nachrichten ihrer treuen Fans.

ProSieben: Daniel Aminati und seine Frau Patrice können auf ihre Fans zählen

Nun meldeten sie sich in einem aktuellen Instagram-Beitrag bei ihnen zurück und ließen dankbar verlauten: „Wir sind immer wieder überwältigt von all Euren positiven Nachrichten und Eurem Zuspruch, dem Mitgefühl und der Kraft, die Ihr uns gebt …

ALLES wird gut… auch dank Euch! Danke, Danke, Danke!“

Außerdem schmiede das Paar trotz aller Widrigkeiten große Familienpläne. So würden sie sich ihren größten Herzenswunsch erfüllen wollen – zum zweiten Mal Eltern zu werden. Aktuell sei dies aufgrund ihrer Medikamenteneinnahme aber nicht möglich.

Das Ehepaar hält fest zusammen

Dennoch zeigte sie sich auf Nachfrage der „Bunte“ optimistisch: „Wenn du ein klares Ziel hast, wird sich der Weg finden. Das heißt, ich bin sicher, es wird sich noch ein Weg für mich finden, ein Kind zu bekommen.“ Zudem fügte sie hinzu, dass, auch wenn es nicht gelingen würde, sie zwei schöne Jahre voller Hoffnung erleben könnten.

Schließlich plane das Paar noch ein weiteres Highlight: Am 7. April 2027, dem Hochzeitstag und zugleich Patrices Geburtstag, wollen sie eine zweite Hochzeit feiern und ihr Ehegelübde erneuern.