Brief von Prinzessin Diana aufgetaucht: Der Schrecken war real

Es ist ein Stück royaler Geschichte. Ein herzzerreißender Brief von Prinzessin Diana, verfasst zwei Tage nach ihrer Hochzeit mit König Charles 1981, wird versteigert. Das Schreiben an den Palastdiener Mark Simpson gibt Einblicke in ihre frühen, einsamen Tage im Buckingham Palace. Der Brief ist Teil einer Auktion bei Julien’s Auctions.

Der Brief wurde am 31. Juli 1981 verfasst und von Journalisten des „People Magazine“ eingesehen. Diana schrieb: „Lieber Mark, ich wollte Ihnen nur für all Ihre Freundlichkeit und Geduld danken, die Sie mir gegenüber gezeigt haben, seit ich in den Buckingham Palace gezogen bin. Ihre Gesellschaft hat meinen Aufenthalt sehr erleichtert, da ich so schrecklich einsam war und wir so viel gelacht haben. Dafür kann ich Ihnen nicht genug danken.“

Ein humorvoller und persönlicher Brief von Prinzessin Diana

Diana fügte humorvoll hinzu: „Die schlechte Nachricht ist, dass ich kein Müsli gegessen habe – schluchz. Wie soll ich nur ohne meine Müslischüsseln klarkommen?“ Außerdem teilte sie mit, dass sie auf die königliche Yacht „Britannia“ reisen würde.

Martin Nolan von Julien’s Auctions lobte den Brief: „Das ist eines meiner Lieblingsstücke. Es ist ungefähr ein paar Tage nach ihrer Hochzeit entstanden.“ Nolan erklärte, wie Diana sich im Palast einsam fühlte, während sie sich an die königliche Rolle anpasste.

Prinzessin Diana hatte jedoch Spaß mit Mark Simpson, der sie aufmunterte. Ihre gemeinsame Zeit half ihr, die Herausforderungen leichter zu bewältigen. Auch die humorvollen Details über Müslischüsseln und ihre Reise zeigen eine menschliche Facette der Prinzessin, die die Öffentlichkeit so schätzte. Der Brief sei, so Nolan, ein „wirklich toller Artikel“, der „Bände“ spreche.

