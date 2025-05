Prinzessin Diana (†): Elternhaus niedergebrannt – am Morgen danach herrscht traurige Gewissheit

Es sind traurige Nachrichten vom einstigen Familiensitz der britischen Prinzessin der Herzen: Ein Teil des Anwesens Althorp House, dem Elternhaus von Prinzessin Diana (†36), ist niedergebrannt.

In der Nacht vom 27. auf den 28. Mai wurden Feuerwehrkräfte in die Mill Lane bei Northampton gerufen. Ein historisches Farmhaus des Spencer-Anwesens stand lichterloh in Flammen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte das zweistöckige Gebäude bereits in voller Ausdehnung. Dianas Bruder Charles Spencer (59) meldet sich auf Social Media zu Wort.

Prinzessin Diana: Der Schock sitzt tief

Schock bei den britischen Royals! Teile von Prinzessin Dianas Elternhaus sind abgebrannt. Charles Spencer zeigt sich auf Social Media erschüttert. Auf X teilte er Fotos des Brandes, darunter ein Bild des glühenden Dachstuhls bei Nacht und eines der ausgebrannten Ruine am nächsten Morgen.

„Ich bin fassungslos, dass eines der Farmhäuser zerstört wurde“, schrieb er unter den Aufnahmen. Das Haus sei glücklicherweise unbewohnt gewesen, fügte er hinzu, dennoch geht der Brand nicht spurlos an Spencer vorbei. Offenbar hätten sogar Vandalen das Feuer gelegt, wie der Royal weiter andeutet. „Es ist wirklich traurig, dass jemand denken könnte, dieses Verhalten sei lustig“, so Dianas Bruder.

Prinzessin Diana: Bruder teilt rührende Worte

In seiner Instagram-Story bedankte sich Spencer beim Feuerwehr-Team von Northamptonshire Fire & Rescue: „Herzlichen Dank für euren Versuch, es zu retten“, lautete sein ernüchternder Kommentar, der verdeutlicht, dass vom Gebäude kaum noch etwas übrig ist.

Laut dem britischen Magazin „Hello“ wurde der Notruf gegen 1:30 Uhr nachts abgesetzt. Wasserwagen blieben bis in den Nachmittag im Einsatz, um letzte Glutnester des mutmaßlichen Brandanschlags zu bekämpfen.

Das Anwesen Althorp House befindet sich seit dem Jahr 1508 im Besitz der Familie Spencer. Diana wuchs dort gemeinsam mit ihren Geschwistern Lady Sarah McCorquodale, Lady Jane Fellowes und Charles auf. Noch 2009 ließ Charles Spencer das Familienanwesen aufwendig renovieren.