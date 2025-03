Prinz Harry: Irre Pläne! Es geht um Prinzessin Diana

Aktuell geht es ordentlich rund um Prinz Harry. Sein USA-Visum steht unter Beschuss und das könnte Konsequenzen für den Herzog von Sussex haben. Jetzt sorgt der 40-Jährige schon wieder für Gesprächsstoff – und zwar mit seiner verstorbenen Mutter.

Insider berichten nämlich, dass Prinz Harry an einer Netflix-Dokumentation arbeiten soll – und die handelt vom Leben seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36).

Prinz Harry: Doku über Prinzessin Diana

Den Berichten zufolge soll die Veröffentlichung zum 30. Todestag von Prinzessin Diana geplant sein – also 2027. „Daily Express“ berichtet, dass Harry in der Dokumentation nicht nur als Erzähler fungiert, sondern auch als Co-Produzent hinter den Kulissen mitmischt.

„Harry ist einzigartig positioniert, um nicht nur über die Frau zu sprechen, die ihn großgezogen hat, sondern auch über ihren kulturellen Einfluss.“ Es soll ein intimer und persönlicher Blick auf das Leben von Diana geworfen werden – etwas, was Fans des Königshauses wohl tief unter die Haut gehen wird. Und auch wenn weder Netflix noch Prinz Harry das bisher offiziell bestätigt haben, ist die Streaming-Plattform einer weiteren Zusammenarbeit sicher nicht abgeneigt.

Prinz Harry: Netflix sicherte sich Vorrecht

Schließlich bescherte die kontroverse Doku „Harry & Meghan“ dem Streamingriesen Netflix ordentlich Erfolg. Doch die Dokumentation soll nicht nur für die Zuschauer sein. Laut dem Bericht könnte sie auch die angespannte Beziehung zwischen Harry und seinem Bruder Prinz William positiv beeinflussen.

Die Brüder waren gerade einmal 15 und 12, als der tragische Tod ihrer Mutter 1997 geschah. Es bleibt bis heute ein einschneidendes Erlebnis. Doch Netflix scheint nicht nur an der Diana-Doku großes Interesse zu haben – erst vor Kurzem tauchten Berichte auf, in denen die Streaming-Plattform wohl Interesse an einem Projekt habe, sollten sich der Prinz und seine Frau Meghan jemals scheiden lassen.

Journalistin Marina Hyde plauderte jedenfalls im „The Rest is Entertainment“-Podcast aus, dass es vertragliche Anpassungen gab, in denen sich der Netflix-Gigant ein Vorrecht auf die Berichterstattung der potenziellen Trennung sicherte.