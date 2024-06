Prinz Harry und Prinz William: Strickte Absage von ihrem Vater! „Das war hart“  

Es war ein trauriger Tag, als am 25. Juni 2009 die Nachricht um die gesamte Welt ging: Michael Jackson, der gefeierte King of Pop, ist im Alter von 50 Jahren gestorben. Das ist mittlerweile 15 Jahre her. Als Todesursache wurde Atemstillstand durch relative Überdosierung des Narkosemittels Propofol angegeben.

Zu Lebzeiten hätten seine Fans einiges in Kauf genommen, um den Ausnahmekünstler einmal persönlich zu treffen. So auch keine Geringeren als Prinz William und Prinz Harry. Die britischen Royals-Brüder hatten einst sogar die Chance dazu, den „We are the World“-Interpreten zu treffen. Doch ihr eigener Vater König Charles machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Prinz Harry und Prinz William: Knallharte Absage

Michael Jackson und Prinzessin Diana pflegten Ende der 80er eine enge Freundschaft miteinander. Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere und wurde nonstop von Fotografen verfolgt, sie wurde durch die Hochzeit mit Charles über Nacht zu einem der begehrtesten Fotomotive der Welt. Beide konnten also nachvollziehen, wie es ist, im Mittelpunkt zu stehen und beide kannten die Schattenseiten des Ruhmes.

Laut Matt Fiddes, Jacksons ehemaligem Leibwächter, teilten die beiden eine tiefe Verbindung. Im Gespräch mit dem Podcaster James English verriet er laut dem britischen „Express“: „Er hat oft über Diana gesprochen – er sagte, sie sei seine ideale Frau. Sie haben stundenlang telefoniert … sie hat die ganze Zeit angerufen und er hat sie immer angerufen. Die ganze Zeit.“

Die Bindung zwischen den beiden soll so groß gewesen sein, dass Dianas Kinder Prinz Harry und Prinz William den Sänger treffen wollten.

„Prinz Harry und Prinz William wollten Michael treffen“

„Prinz Harry und Prinz William wollten Michael treffen“, erinnerte sich Fiddes. Und weiter: „Wir haben es arrangiert, damit Michael sie treffen kann, aber König Charles … uns wurde gesagt, er hätte dem ein Ende gesetzt.“

Das Treffen sollte im House of Lords stattfinden. Doch kurz zuvor wurde Jacksons Team mitgeteilt, dass Charles Bedenken hinsichtlich einer möglichen Kontroverse um das Treffen der jungen Prinzen mit dem Superstar habe.

Matt Fiddes enthüllte: „Wir erhielten einen sehr offiziellen Brief, in dem es hieß: ‚Prinz William und Prinz Harry werden Michael Jackson nicht treffen.‘“ Keine leichte Aufgabe für die Überbringer der Botschaft. „Das war hart, denn wir mussten ihm die Neuigkeiten überbringen und deshalb kam er nach London.“ Doch König Charles blieb hart.

Ein Treffen zwischen den Prinzen und Michael Jackson sollte auch später nicht mehr stattfinden.