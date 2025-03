Prinzessin Beatrice über Geburt ihrer Tochter: „Sie haben keine Ahnung“

Probleme in der Schwangerschaft sind wohl das Schlimmste, was sich eine werdende Mutter vorstellen kann. Die Angst, dass es dem ungeborenen Baby nicht gut geht, dass es nicht gesund auf die Welt kommt. Sie kann jeden treffen. Da ist es egal, ob man prominent ist, oder nicht. Umso wichtiger ist es, diese Themen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. In einem Essay in der „Vogue“ schreibt Prinzessin Beatrice nun ganz offen über die Frühgeburt ihrer Tochter Athena.

„Nichts bereitet Sie wirklich auf den Moment vor, in dem Sie feststellen, dass Ihr Baby zu früh kommt. Sie haben so wenig Kontrolle. Wird es gesund zur Welt kommen? Wird es Komplikationen geben? Wie werden Sie den Rest des Familienlebens unter einen Hut bringen und gleichzeitig versuchen, für die Gesundheit und Sicherheit Ihres kleinen Menschen zu sorgen?“, schreibt Prinzessin Beatrice.

Prinzessin Beatrice über Geburt ihrer Tochter

Die Prinzessin weiter: „Sie wissen, dass die Ärzte und Hebammen bei der Geburt Ihres Babys alles tun werden, um sicherzustellen, dass es die schwierigen ersten Tage gut übersteht. Aber Sie haben keine Ahnung, wie sich alles entwickeln wird und was als Nächstes passiert. Die Ungewissheit löst in Ihnen eine überwältigende Angst vor dem Unbekannten aus.“

++ Baby-News bei den Royals: König Charles ist schon informiert ++

Bei ihrer Tochter Athena sei bei Routineuntersuchungen festgestellt worden, dass etwas nicht stimme und dass sie und ihr Mann Edoardo sich auf eine Frühgeburt einstellen müssen. Eine Zeit der Sorge, aber auch des Lernens. „Ich habe so viel mehr über unseren bemerkenswerten menschlichen Körper gelernt, aber vor allem auch über das, was wir nicht wissen“, schreibt Beatrice.

Sie möchte nun anderen Frauen helfen, die in eine ähnliche Situation geraten. „Egal, wer du bist oder woher du kommst, viele Aspekte einer Schwangerschaft sind universell. Ich habe ein außergewöhnliches Leben geführt, aber meine Freuden und Ängste in der Schwangerschaft und als Mutter sind dieselben wie die von Millionen anderer Frauen weltweit“, so Beatrice.

++ Royals-Insider behauptet: Kate Middleton behandelt William wie ein Kind ++

Sie sei jetzt Schirmherrin der Organisation „Borne“, die mit dem Ziel gegründet wurde, Frühgeburten zu verhindern.