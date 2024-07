Bittere Kunde von Prinzessin Anne: Der Buckingham Palast hat es bestätigt

Vergangenen Monat erschütterte ein schwere Unfall von Prinzessin Anne die royale Welt. Auf Gatcombe Park war sie offenbar von einem Pferd angegriffen worden und erlitt dabei eine Gehirnerschütterung. Die Schwester von König Charles musste daraufhin für mehrere Tage im Krankenhaus bleiben.

Nach ihrer Entlassung gönnte sich die äußert pflichtbewusste Prinzessin kaum Erholung und war schnell wieder zurück auf dem royalen Parkett. Es schien ihr besser zu gehen, weshalb auch viele davon ausgingen, dass sie bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris dabei sein würde. Dem ist aber nicht so, wie der Palast nun erklärte.

Prinzessin Anne: Hier wird sie die Eröffnung schauen

Es ist eine Nachricht, die am Freitag (26. Juli) viele überraschen dürfte. Prinzessin Anne, die selbst schon bei Olympia teilnahm, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees ist und in England Ehrenpräsidentin der British Olympic Association, wird nicht bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris am Abend teilnehmen.

Das bestätigte ein Sprecher des Buckingham Palace, berichtet „Hello“. Den Informationen zufolge wird die 73-Jährige die Zeremonie aus dem Haus des englischen Teams gemeinsam mit Vertretern der British Olympic Association verfolgen. In der französischen Hauptstadt ist sie also, warum sie das Spektakel nicht am Ort des Geschehens verfolgen wird, ist unklar.

Die britischen Sportler können sich auf Prinzessin Anne verlassen

Womöglich könnte es aber mit ihrer schrittweisen Rückkehr ins Rampenlicht nach dem schweren Unfall am 23. Juni zu tun haben. In den kommenden Wochen wartet ein volles Programm auf die Schwester von König Charles. Sie wird die britischen Sportler während der Wettkämpfe immer wieder unterstützen.

Gut möglich also, dass Prinzessin Anne zunächst nochmal Kraft tankt und es ruhiger angehen lässt, bevor sie einige anstrengende Tage vor sich hat. Auch sie dürfte wissen, wie wichtig Erholung ist, insbesondere nach einem Unfall und anschließendem Krankenhausaufenthalt.

Die Athleten dürften es ihr nicht übel nehmen. Immerhin wissen sie ja, dass die Prinzessin im wirklich entscheidenden Moment, nämlich bei den Wettkämpfen, an ihrer Seite sein wird.