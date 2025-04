Prinz William geht drastischen Schritt – und heuert Scheidungsanwalt an

Was hat es damit nur auf sich?! Thronfolger Prinz William geht nun einen drastischen Schritt.

Der älteste Sohn von König Charles III. und Ehemann von Kate Middleton heuert nun einen Scheidungsanwalt an. Hat das etwa was mit seiner Frau Kate zu tun?

Prinz William heuert Scheidungsanwalt an

Definitiv nicht. Prinz William, der nach dem zukünftigen Ableben seines Vaters automatisch der nächste König von England wird, will nur sein eigenes Ding durchziehen und sich nicht so abhängig von König Charles III. machen.

Seit Jahrzehnten wird die britische Königsfamilie von der Rechtsanwaltskanzlei Harbottle & Lewis und insbesondere von Anwalt Gerrard Tyrrell vertreten. Doch das will Prinz William nun offenbar nicht mehr.

Laut Berichten von Adelsexperte Richard Eden zufolge, die der „Daily Mail“ vorliegen, hat sich Kates Ehemann dazu entschieden, sich künftig von genau dem Anwalt vertreten zu lassen, den seine verstorbene Mutter Diana (†36) damals aufgesucht hatte, um sich von Charles scheiden zu lassen. Mishcon de Reya heißt die Kanzlei, mit der Prinz William laut „Daily Mail“ also künftig öfter zu tun haben wird, sobald Rechtsbeistand benötigt wird.

Seine Mutter pflegte zu Lord Mishcon, dem Inhaber der Kanzlei, ein enges Verhältnis. Sein stellvertretender Vorsitzender Anthony Julius führte Lady Diana im Jahr 1996 durch die Scheidung von Charles.

„William will seine eigenen Wege gehen“

Gegenüber der britischen „The Sun“ weiß ein Insider, dass das nichts Persönliches mit seinem Vater zu tun hat: „William will seine eigenen Wege gehen. Er wollte nicht mehr die Anwälte seines Vaters in Anspruch nehmen. So einfach ist es. Er will ein eigenständiger Mann sein.“ Er wolle die Dinge anders machen als sein Vater und auch so gesehen werden.

Offiziell geäußert hat sich der Kensington Palast bislang noch nicht zu dem Thema.

