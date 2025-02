Prinz William: Als Charlotte ihn SO sah, brach sie in Tränen aus

Was so eine kleine Veränderung des Äußeren nicht alles bewirken kann. Ja, wenn prominente Frauen ihre Frisur ändern, ist dies oftmals über Tage hinweg Thema in unterschiedlichsten Medien. Bei Männern ist das eher seltener der Fall. Doch es gibt Ausnahmen. Als David Beckham in seinen fußballerischen Hochzeiten seine Frisur derart häufig wechselte wie andere Leute ihre Socken, sprach ganz Großbritannien darüber, was Becks‘ Friseur wohl als Nächstes aus dem Hut zaubern würde. Und auch Prinz Williams Äußeres scheint die Massen zu bewegen.

Wobei dies weniger an seinen Haaren als an seinem Bart liegt. Den trägt der Prince of Wales bekanntlich mittlerweile deutlich länger als noch vor einigen Monaten. Ein Style, der nicht nur auf Begeisterung stieß.

Tränen wegen Prinz Williams Bart

So verriet Jason Knauf, einer von Prinz Williams engsten Vertrauten, im Interview bei „60 Minutes“, dass Kate Middleton die Bart-Pracht ihres Mannes durchaus zu schätzen wisse. „Wenn es ihr nicht gefallen würde, wäre es nicht da. Das kann ich Ihnen sagen“, so Knauf auf Nachfrage.

Einer jedoch scheint der Bart ganz und gar nicht gefallen zu haben: Prinzessin Charlotte. Sie sei gar „in Tränen ausgebrochen“, als sie ihren Vater das erste Mal mit Gesichtsbehaarung sah. Demnach soll ihr Schock so groß gewesen sein, dass William seinen Bart sogar direkt wieder abrasierte, wie die „Daily Mail“ berichtet. „Also musste ich ihn abrasieren“, verriet William, und weiter: „Und dann ließ ich ihn wieder wachsen. Ich dachte, warte mal eine Sekunde, und überzeugte sie, dass alles gut werden würde.“

Mittlerweile scheint sich Charlotte aber mit dem Bart ihres Vaters arrangiert zu haben. Doch was sagt eigentlich Jason Knauf selbst zum Bart des künftigen Königs von England? „Ich liebe ihn, ich finde ihn toll, aber ich habe mit ihm darüber gesprochen oder versucht, mit ihm darüber zu reden, und er sagte immer so etwas wie: ‚Er ist hier, ich habe einen Bart, kein weiteres Gespräch.’“