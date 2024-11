Prinz William: Jetzt passierte es auch seiner Cousine

Sie könnte in die Fußstapfen von Prinz William treten – zumindest, wenn alles gut läuft. Lady Louise Windsor, seiner Cousine, passierte an der Universität in St. Andrews nämlich das Gleiche wie ihm damals.

Es scheint an den Genen zu liegen oder am Ort – oder einfach an den anderen Studenten in Schottland.

Prinz William: Auch seine Cousine verliebte sich in Schottland

Letztere scheinen ein Talent dafür zu haben, das Herz eines Windsors zu erobern. Denn nicht nur Kate Middleton schaffte es, sich mit Prinz William einen Royal an der Eliteuni zu angeln, sondern auch Felix da Silva-Clamp. Er sorgt seitdem für jede Menge Schmetterlinge im Bauch von Lady Louise Windsor.

Beide studieren englische Literatur und lernten sich so auch kennen. Wie lange das Paar schon zusammen ist, ist aber unklar. Sie gehen wohl schon seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben. Bereits im Juni waren Louise und Felix bei einem Kutschenrennen zusammen gesichtet worden.

Das ist Felix, der Freund von Lady Louise Windsor

Aber wer ist der Mann, an den die Cousine von Prinz William ihr Herz verloren hat? Felix soll in London geboren und in Melbourne aufgewachsen sein. Nach vielen Jahren in Australien kehrte er schließlich nach England zurück, um zu studieren. Er hegt genau wie Louise eine Leidenschaft für Amateurtheater.

Das Paar soll gemeinsam bei einem Stück namens „Dragon Fever“ im Theater der Universität aufgetreten sein, wodurch sie sich besser kennen und vermutlich auch lieben lernten. Und sie meinen es ernst. Felix lernte bereits ihre Mutter, Herzogin Sophie, kennen.

Ob es allerdings genau wie bei Prinz William und seiner Kate die große Liebe ist und die beiden in einigen Jahren auch eine royale Traumhochzeit feiern? Das bleibt abzuwarten.